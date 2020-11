Patrick Bruel : Sa chute, les hurlements de Liane Foly et Jenifer... il revient sur sa blessure

Patrick Bruel se souviendra de 2020 comme l'année de sa grave blessure au genou ! Opéré après sa rupture des ligaments, le chanteur n'est pas tout à fait remis sur pied. Invité sur RTL samedi 28 novembre 2020, il est revenu sur sa chute lors des répétitions du dernier spectacle des Enfoirés, qui a marqué le début de son calvaire.

C'est dans l'émission On refait pas la télé que Patrick Bruel s'est exprimé. À la question "Ça va mieux ?" posée par le présentateur Eric Dussart, le chanteur de 61 ans a répondu franchement : "J'aimerais vous dire oui, pendant neuf mois ça a été très difficile avec beaucoup de rééducation." En janvier dernier, lors d'une répétition avec ses amis des Enfoirés, Patrick Bruel est tombé d'une scène.

"Je parlais, j'étais avec le téléphone et à un moment donné je recule, et je tombe en arrière d'un mètre soixante. J'entends encore le hurlement de Liane Foly et de Jenifer, s'est souvenu l'artiste. Je vois ensuite la présence bienveillante de Patrick Fiori et d'Ary Abittan autour de moi, je suis un peu sonné, et je comprends que c'est le genou mais que le reste ça a l'air d'aller. Heureusement que le genou a touché une paroi, ça aurait pu être catastrophique, ça s'est joué à peu d'être dans un sale état."

Patrick Bruel avait ensuite contracté la Covid-19. Guéri, il s'était rendu dans un centre de remise en forme en Espagne et y a profité de l'été pour parfaire sa condition physique.