Patrick Puydebat (Les Mystères de l'amour) rit du coronavirus et choque ses fans

C'est plus une épidémie mais bel et bien une paindemie

Une blague qui a du mal à passer auprès de nombreux internautes, certains répondant, choqués : "Il me semble que c'est déplacé de se moquer de la sorte d'une pandémie qui tue des centaines de personnes à travers le monde", "Arrêtez de gâcher des masques quand c'est inutile". D'autres, plus pondérés, prennent les choses avec davantage de distance : "Quand je vois certain commentaires pff comme quoi on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ! Les gens sérieux faut arrêter d'être aussi négatif et de voir le mal partout !", "D'accord il y cette saleté de virus qui nous pourrit la vie mais faut continuer à vivre et à s'amuser nous sommes encore vivant".

Dans tous les cas, toutes ces réactions n'ont pas empêché Patrick de continuer à rire sur le sujet avec de nouvelles photographies prenant l'épidémie sur le ton de l'humour. Il écrit par exemple sur l'une de ses publications : "C'est plus une épidémie mais bel et bien une paindemie."