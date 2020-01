Pauline Ducruet époustouflante en jaune pour une soirée cirque en famille

Chaque année, le même soupçon de féérie s'empare du Rocher, lors du traditionnel Festival international du cirque de Monte-Carlo. Voilà déjà 44 ans que les plus grands artistes mondiaux défilent sous le chapiteau de Fontvieille, sous les yeux émerveillés des membres de la famille royale monégasque. Mardi 21 janvier 2020, la très attendue soirée de gala avait lieu, où les artistes se sont vu remettre de prestigieux Clown d'or, d'argent et de bronze.

Pour assister à cette délicieuse soirée, la famille royale était représentée par son plus haut membre : le prince Albert de Monaco. La princesse Stéphanie de Monaco était évidemment de la partie, avec ses enfants : Pauline Ducruet, Louis Ducruet et leur demi-soeur, Camille Gottlieb. Assis au premier rang, ils n'ont rien raté du merveilleux spectacle qui s'offrait à eux.

Dompteurs de tigres, acrobates, numéros équestres, clowns... Il y avait de quoi en avoir plein les yeux. Habillée d'une longue robe jaune poussin, la superbe Pauline a remis un prix spécial au petit Arashi Alan Kofukada, des Martinez Brothers, la coupe en mémoire de la princesse Antoinette qui récompense le plus jeune artiste du festival. Des artistes comme a Cavalerie du Cirque Knie présentée par Frederick Knie, Maicol et Wioris Errani, le dompteur de tigres blancs Sergey Nesterov et les Martinez Brothers se sont vus remettre des Clowns d'or, plus haute distinction du festival.

Un Clown d'argent a été remis à la Troupe Ayala et Henry le Clown ainsi qu'aux personnes de The Dandy's. Enfin, la Troupe Efimov, la Troupe Zola du Mongolia Circus et The Bingo "5 Boys" ont été gratifiés de Clowns de bronze. Une bien belle soirée marquée par la complicité d'une famille face à la beauté d'un spectacle.