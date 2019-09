Pékin Express, Julia malade : Perte de connaissance, perfusion... elle raconte

L'aventure Pékin Express 2019 (M6) a pris fin pour Kleofina et Julia jeudi 5 septembre 2019, lorsqu'elles ont été éliminées. Les deux Miss ont accepté de revenir sur leur aventure pour Purepeople.com. L'occasion pour Julia d'en dire plus sur ses problèmes de santé lors de cette course en Amérique latine.

"J'ai eu une déshydratation et une insolation sévère", lance la camarade de Kleofina. Et de poursuivre : "J'ai été très faible, je suis tombée dans les pommes. On m'a perfusée quatre fois en deux jours. Je me sentais très très faible, ça a été un peu compliqué à gérer." Face au mal-être de Julia, Kleofina "s'est sentie coupable" et a proposé à la belle de stopper l'aventure. "Mais moi, je ne me voyais pas du tout abandonner. Donc, on a continué", raconte Julia. Et alors que le binôme était affaibli, d'autres duos en ont "un peu profité". "On a été un peu faibles pendant deux, trois étapes, mais on est revenues en force après !", se souvient la jeune femme.

À l'antenne, les scènes où Miss Côte d'Azur 2017 était au plus mal n'ont pas été montrées, mais Julia en avait déjà parlé dans la presse. Début août déjà, la jeune femme racontait à nos confrères de Télé 7 Jours avoir été malade durant le tournage. Plus encore, la brunette révélait avoir perdu du poids, pas moins de 8 kilos ! De son côté, Kleofina a constaté chez elle une prise de poids ! En effet, la jeune femme révélait avoir pris quelques kilos de muscle, expliquant cela par le poids de son sac à dos qu'elle a porté quotidiennement.

