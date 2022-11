Perrine (L'amour est dans le pré) amère vis-à-vis de Sébastien ? Son geste fort dévoilé en vidéo

Cette année dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont pu suivre les aventures de Sébastien, un charmant éleveur de cochons corses. Lors de ses speed-datings, il avait craqué pour Perrine et Léa, deux prétendantes aux caractères complètement différents. De quoi provoquer des étincelles ! En effet, la cohabitation à trois s'est révélée bien difficile pour Sébastien qui n'a pas bien géré les tensions entre les deux rivales. Un gros clash avec Perrine avait même fini par éclater lors d'une sortie au restaurant. Alors que cette dernière n'avait pas tellement apprécié d'avoir été mise de côté, elle ne s'était pas gênée pour le faire savoir, sur un ton que l'agriculteur avait jugé agressif.

Sébastien avait alors fini par prendre la décision d'éconduire Perrine, au profit de la plus tempérée et réservée Léa. Une jolie idylle avait commencé entre eux mais, c'est seul que le candidat s'est présenté au bilan pour retrouver Karine Le Marchand. Avec Léa, c'était déjà fini ! Mais surprise, il annonçait avoir retrouvé l'amour presque aussitôt après leur rupture.

Perrine n'a apparemment pas manqué de suivre le déroulé de l'émission lundi soir. Après quoi, elle a décidé de complètement rayer Sébastien de sa vie. Littéralement ! En effet, à son arrivée à la ferme, Perrine avait eu l'idée d'offrir des baskets à son éleveur, lesquelles étaient personnalisées avec son nom inscrit dessus. L'ex-candidate de The Voice portait les mêmes avec cette fois inscrit le prénom de Sébastien. Alors, en story Instagram, elle a posté une vidéo sans équivoque sur ses sentiments pour l'éleveur. A travers celle-ci, elle efface le nom de celui qui l'a fait craquer dans le passé. "Recette : coton tige, dissolvant acétone, huile de coude", a-t-elle commenté au passage. (Voir notre diaporama).

Sébastien semble de son côté avoir déjà tout oublié de son expérience dans L'amour est dans le pré. Et pour cause, cela fait quelques mois qu'il s'épanouit auprès d'une certaine Charlène, âgée de 32 ans. "Pour moi, c'est la bonne ! C'est la fille top qui s'entend avec tout le monde, on a commencé à chercher pour prendre un appartement ensemble. (...) J'espère que ça va marcher et que ça va continuer comme ça", a-t-il déclaré lors du bilan.