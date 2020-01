Philippe Caroit marqué par le suicide de sa soeur : "Vingt ans de douleur"

Depuis près de quarante ans, Philippe Caroit s'illustre dans le milieu de la télévision. Inoubliable policier dans RIS police scientifique à la fin des années 2000, il a également prouvé ses talents de comédien dans les fictions Crimes parfaits, Meurtres à Cayenne, Camping Paradis ou encore Joséphine, ange gardien. Aujourd'hui âgé de 60 ans, le comédien porte un regard serein sur ses choix de carrière, d'autant plus qu'il aurait pu suivre une voie totalement différente. C'est ce qu'il explique dans les pages de Gala ce jeudi 16 janvier.

En voulant faire comme son père, Philippe Caroit entame d'abord des études de médecine. "Je me voyais bien m'engager pour Médecins sans Frontières. J'ai passé la première année de médecine en finissant onzième sur 1 100, sans trop forcer." Mais au fil des années, l'adolescent aux "cheveux longs" qui "fumait des pétards" ne se sent plus à sa place. "J'avais un problème avec la confrontation avec la mort et la hiérarchie hospitalière", reconnaît-il. C'est sa soeur aînée qui le pousse vers une tout autre direction, celle du théâtre. "Elle-même était comédienne et m'a dit que ça m'aiderait à expulser ma colère."

Ainsi, Philippe Caroit lâche tout du jour au lendemain pour intégrer le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. La pilule a eu du mal à passer auprès de son père docteur. "Mon père m'a adressé une lettre de dix-sept pages pour me dissuader de mon choix. Cela n'a rien changé." Son seul soutien fut alors celui de sa soeur. Malheureusement, un drame vient tout faire basculer. "Un jour, ma soeur Élodie, qui galérait dans le milieu des acteurs, a mis fin à ses jours. Ça a été vingt ans de douleur pour moi, de culpabilité, d'obligation de réussir pour deux." Marqué par cette tragédie, Philippe Caroit n'a rien lâché. Mieux encore, il a réussi à s'imposer dans le milieu audiovisuel français. Une véritable fierté pour l'acteur né dans une famille de sept enfants qui est toujours reconnaissant envers Élodie. "Je remercie ma soeur. C'était ma voie, pas un instant je n'ai regretté mon choix."

