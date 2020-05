Philippe Etchebest, "sous pression", dévoile ses talents de batteur sur Youtube

Meilleur ouvrier de France, Philippe Etchebest n'a pas que des talents en cuisine. Le chef star de l'émission Cauchemar en cuisine et juré de Top Chef a dévoilé l'autre rôle dans lequel il excelle comme un chef : la musique. Batteur du groupe Chef & The Gang, le cuisinier de 53 ans a prouvé une fois de plus son savoir-faire baguettes en mains dans une vidéo publiée sur YouTube le 9 mai 2020.

Avec les autres membres du groupe, celui qui est l'heureux époux de Dominique a interprété à sa sauce le titre culte de Queen et de David Bowie, Under Pressure. Une belle initiative et un vrai message alors que le confinement imposé en France à cause de la pandémie de coronavirus a mis la population à l'épreuve et a dramatiquement impacté certains secteurs d'activité, dont celui de la restauration. "On ne lâche rien, le combat continue", peut-on d'ailleurs lire en guise de préambule à cette vidéo.

Passionné de musique, Philippe Etchebest avait déjà joué avec son groupe lors de la Fête de la musique en 2019. Il avait publié sur sa chaîne YouTube la rediffusion de leur spectacle puis avait indiqué en légende : "Vous connaissez ma passion pour la musique ? Cette année pour la Fête de la musique, j'ai réalisé un rêve d'enfant, jouer avec mon groupe "Chef & The Gang" en plein centre de Bordeaux pour un concert inédit." Un rêve d'enfant devenu réalité et qui complète désormais son incroyable palmarès de talents : meilleur ouvrier de France, sportif de haut niveau, chevalier de la Légion d'Honneur (depuis 2020). Et bientôt une tournée des Zénith ?