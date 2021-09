Philippe Katerine et Mathieu Amalric : Cette grande actrice avec qui ils ont tous les deux été en couple

C'est l'un des films les plus marquants de l'année 2018. Le Grand bain, que vous retrouverez ce dimanche soir sur TF1, réunit un casting cinq étoiles sous la caméra de Gilles Lellouche. On retrouve à l'affiche de cette comédie pleine de bons sentiments Guillaume Canet, Virginie Efira, Leïla Bekhti ou encore Benoît Poelvoorde. Parmi toutes ces stars, deux acteurs bien connus du public sont également de la partie, Philippe Katerine et Mathieu Amalric.

Les deux acteurs n'ont d'ailleurs pas que ce film en commun, puisqu'ils ont tous les deux partagé la vie de la même femme, Jeanne Balibar. L'actrice de 53 ans a dans un premier temps été en couple avec Mathieu Amalric qu'elle rencontre en 1996. Ensemble, ils vont avoir deux fils, Antoine et Pierre, avant de se séparer en 2003. Dans une interview donnée en 2008, l'actrice a la dent dure contre son ancien compagnon et notamment sur l'éducation de leurs enfants. "Si le père de mes enfants était un peu plus là pour les tâches quotidiennes, j'aurais la liberté d'être nettement plus cool", révèle-t-elle en 2008 dans Gala. Malgré les tensions, les deux anciens amants vont rester proches et même collaborer sur le film Barbara, que Mathieu réalise et dans lequel Jeanne interprète le rôle principal.

Après leur séparation, c'est au tour de Philippe Katerine d'entrer dans la vie de Jeanne Balibar. Le chanteur au style original sort d'une longue relation avec Helena Noguerra, débutée en 1999 et qui s'achève en 2008. Jeanne a elle connu une autre histoire ​​avec l'écrivain Pierre Alferi. Ils vont rester quelque temps ensemble avant de se séparer. Le chanteur de 52 ans va retrouver l'amour auprès de Julie Depardieu, tandis que Jeanne Balibar vit désormais avec le metteur en scène allemand Frank Castorf.

Retrouvez Philippe Katherine et Mathieu Amalric dans Le grand bain, dimanche 5 septembre à 21h05 sur TF1.