Pierre Gasly boosté pour la nouvelle saison : sa sublime compagne s'affiche en bikini pour l'encourager !

C'est une course qui risque de beaucoup compter dans l'histoire que va tenter d'écrire Pierre Gasly avec sa nouvelle écurie, Alpine F1 Team. Le pilote de 27 ans arrive à un âge où il a besoin de prouver qu'il fait partie des meilleurs pilotes au monde et après deux belles saison chez Alpha Tauri, il rejoint une nouvelle équipe où il constituera un duo 100 % français avec son ami d'enfance, Esteban Ocon. Au sein de l'écurie appartenant à Renault, le beau gosse né à Rouen (Seine-Maritime), va avoir fort à faire lors du premier Grand Prix de la saison, qui se déroule à Bahreïn, puisqu'il aura face à lui Lewis Hamilton ou encore Max Verstappen, qui comptent bien rafler tous les podiums cette année.

Forcément surmotivé à l'idée de démarrer dans sa nouvelle équipe, Pierre Gasly a la chance de pouvoir compter sur le soutien de sa copine, Francisca Gomes, surnommée Kika, un top modèle portugais très populaire sur les réseaux sociaux. Avec plus de 250.000 abonnés, la sublime brune aime bien partager des photos d'elle dans les plus beaux endroits de la planète. Mais pour l'anniversaire de son chéri, elle a fait une petite exception en publiant des photos de leur couple. Accro aux voyages, la compagne du pilote était à Hawaï et plus précisément dans le célèbre quartier de Waikiki. Elle en a profité pour publier plusieurs photos de son voyage qui n'ont pas laissé insensible le Français.

Kika en bikini à Waikiki

Le 2 mars, Kika Gomes a partagé une série de trois photos d'elle sur la plage de sable fin qui se trouve à proximité des immeubles au bord de l'eau. "Heureuse d'être ici", ajoute-t-elle en commentaire. Sublime, la jolie brune porte simplement un bikini qui laisse apparaître son physique parfait et visiblement ces quelques clichés n'ont pas laissé Pierre Gasly de marbre. Le pilote, qui a longtemps été avec une belle italienne, s'est fendu d'un onomatopée en commentaire : "Ufffff", écrit-il. Très en forme, il a récidivé en faisant un petit jeu de mot avec le surnom de sa copine : "Why kiki ?"