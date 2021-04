Pierre-Jean Chalençon et les dîners clandestins : "On a essayé de m'assassiner..."

Début avril 2021, Pierre-Jean Chalençon tentait de se dépêtrer, tant bien que mal, du scandale provoqué par la chaine M6 qui dévoilait l'organisation de dîners clandestins au Palais Vivienne à Paris. Après des lignes de défense souvent grotesques, n'hésitant pas à faire croire à un "poisson d'avril" ou à des "réunions de travail" pour nier l'existence de ces soirées, Pierre-Jean a accordé une interview au magazine Ici Paris afin de, peut-être, enfin donner un discours cohérent sur cette affaire.

Niant toujours l'existence de dîners clandestins, il persiste et signe. Non, ô grand jamais, aucune soirée n'a été organisée dans son somptueux Palais. "Cela fait des mois que je n'ai pas organisé de soirées ici. Quand j'invite des copains, ils sont au maximum trois, indique-t-il avant d'ajouter un autre argument (de taille) En plus, ma cuisine est cassée !" Sauf qu'on lui a reproché d'avoir bénéficié des services d'un chef.

Ils ont été délicieux avec moi...

Doté d'une assurance à toute épreuve, il poursuit : "C'est abracadabrantesque d'avoir monté cette affaire en épingle et de m'avoir fait passer pour quelqu'un qui fait des fêtes. On a essayé de m'assassiner médiatiquement pour un truc qui a fait pshiit. Si le Prince Philip était mort une semaine avant, on en aurait pas parlé." Selon Pierre-Jean Chalençon, tout ceci n'est donc qu'un horrible malentendu et il trouve même que le comportement des internautes a été "très méchant et insultant" à son égard. Il oublie les images qui étaient très parlantes et il n'y avait pas... 3 personnes !

Même si Pierre-Jean nie l'existence de soirées au Palais Vivienne, une enquête a tout de même été ouverte mercredi 7 avril pour "mise en danger de la vie d'autrui", des invitations pour des diners en sa demeure ont été dévoilées et le domicile de l'ancien acheteur de l'émission Affaire Conclue a subi une perquisition. De plus, Pierre-Jean Chalençon a également été mis en garde à vue le 9 avril 2021. Un autre malentendu pour celui qui semble décidément avoir réponse à tout. "Ce n'était pas une garde à vue mais une déposition. Je suis arrivé à 9h30 et j'étais sorti à 16h45. Les policiers se sont demandés ce que je faisais là. Ils ont été délicieux avec moi", confie-t-il.

C'était quand même une garde à vue et l'enquête se poursuit...