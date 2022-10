Pierre Niney complexé par son nez ? Ses révélations très personnelles sur son physique

De retour devant la caméra de Nicolas Bedos dans Mascarade après OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, Pierre Niney était la star devant la caméra d'Audrey Crespo-Mara pour le portrait de Sept à Huit sur TF1 ce 23 octobre 2022. La journaliste a interrogé l'acteur de 33 ans, ancien sociétaire de la Comédie-Française à l'ascension fulgurante. Cet acteur césarisé et papa de Lola et Billie avec Natasha Andrews semble avoir gardé les pieds sur terre - et dans la campagne où il habite désormais - malgré son succès puissant et assume sans mal son physique singulier.

Né dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France, d'un père professeur de cinéma documentaire à l'École normale supérieure et à la Fémis et d'une mère professeur d'arts plastiques et autrice de manuels de loisirs créatifs, il est l'enfant du milieu, avec un soeur aînée et une cadette. Francilien, il possède également des origines plus lointaines par sa grand-mère qui vient du Caire et qui a transmis à son père un "profil égyptien".

Proche de sa famille et de ses parents qui lui ont donné un solide éducation, il partage avec eux aussi ce nez si dessiné, surtout de son père. Durant l'enfance où chaque trait du visage est scruté, il n'a pas mal vécu d'avoir un physique loin des standards des éphèbes de séries américaines : "Je n'ai jamais trop complexé sur mon physique. Petit, je trouvais que j'avais les oreilles décollées. Quand j'étais au collège, ça me travaillait un peu. Mais ça ne m'a jamais freiné. Dans la famille, on a un nez familial que je partage avec mes soeurs, ma mère, mais surtout avec mon père et ma grand-mère."

On était atterré.

Son visage et son talent lui ont permis d'accéder aux places les plus prisées du cinéma français. A tel point qu'il est parfois mis en avant, contre son gré. En effet, il a fait la Une polémique du magazine spécialisé Le Film français, posant avec ses pairs, uniquement des hommes avec le sous-titre "Reconquête". "Je suis totalement d'accord [avec ce qui a été dit]. La nullité de cette Une était aberrante", a confié Pierre Niney sur France Inter dans l'émission Totémic. Il s'est dit "atterré", précisant qu'aucune des personnalités qui posent ne savaient qu'elles allaient être présentées comme de tels étendards du cinéma français. La revue a de son côté présenté ses excuses pour cette couverture 100% masculine.