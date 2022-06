Pierre Palmade à l'origine d'un célèbre tube... à cause d'une bourde coquine au téléphone !

Après une nuit de fête en rentrant chez lui, Pierre Palmade a voulu contacter une ancienne conquête pour avoir un peu de compagnie ! "Je cherchais un petit copain qui aimerait bien finir la nuit avec moi, raconte-t'il. Je regarde un peu dans mon calepin, il y a des prénoms et je vois Maxime. J'ai dit 'Ah ! Je crois que Maxime aussi, c'est un fêtard, j'ai un bon souvenir de lui !" Sauf qu'en démarrant l'appel, Pierre Palmade ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'il avait en réalité composé le mauvais numéro : "Ça décroche, je me dis 'Tant mieux, lui non plus ne dort pas encore'. 'Oui, Maxime ? Bah voila, écoute, j'avais envie de m'amuser. Je t'appelais, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus'." Pierre Palmade réalise alors qu'il s'agit du chanteur : "Il voit bien que j'ai un ton bizarre. Il me dit 'Pierre, tu sais qui je suis ? Maxime Le Forestier !'"

Étonnement, l'humoriste s'est très bien sorti du pétrin dans lequel il venait de se mettre : "Bien sûr que je sais Maxime, je sais quand même pourquoi je t'appelle ! [...] Pour te proposer une idée de chanson !" Intéressé par cette proposition, Maxime Le Forestier a donc voulu en savoir plus. Pierre Palmade a alors réussi à se rappeler d'un souvenir quelconque de la veille, par hasard : "J'avais vu dans la rue un homme qui marchait avec un bouquet de fleurs et je trouvais que c'était joli de se demander à qui ce monsieur amenait ces fleurs." Sceptique au départ, Maxime Le Forestier a finalement accepté d'en faire une chanson, L'homme au bouquet de fleurs, devenue mythique. Force est donc de constater que Pierre Palmade a décidément tous les talents, le tout, sans le faire exprès ! Et c'est quand même la classe.