Pierre Richard : Son petit-fils, Arthur Defays, est une bombe atomique !

La fibre artistique, ils ont tous ça dans le sang dans la famille. Pierre Richard, qui fait rire la France entière depuis l'année 1958, et son premier rôle au cinéma, a transmis de jolies choses au public. Il a, surtout, fait passer sa drôlerie et son talent aux générations futures. Le 19 février 1960, le drôlissime grand blond avec une chaussure noire a épousé la danseuse Danielle Minazzoli, qu'il avait rencontrée sur les bancs de l'Académie Charles Dullin de Paris, et il a fondé avec elle un clan composé de personnages fantasques et créatifs.

Pierre Richard est effectivement papa de deux garçons devenus musiciens : Christophe, né en 1960, qui est contrebassiste, compositeur pour le cinéma et le théâtre, et directeur général de la société Vins Pierre Richard, et Olivier, né en 1965, qui est saxophoniste - il fait partie du duo Blues Trottoir et a accompagné son père sur scène dans la pièce de théâtre Franchise postale. Parmi les petits-enfants de Pierre Richard, on retrouve également certaines âmes sensibles comme la sienne. Celle de Maë Defays, notamment, puisqu'elle est chanteuse de musique soul/jazz, et Arthur Defays, qui a pris la relève de papy en devenant acteur et mannequin.