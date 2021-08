Pink en deuil : son père est mort, emporté par la maladie

Depuis toujours, Jim Moore a été l'un des plus grands - si ce n'est le plus fervent - admirateur de sa fille. "Rien n'est meilleur et plus fou que de la voir faire ça. Elle disait qu'elle allait être chanteuse lorsqu'elle était enfant, et elle savait de quoi elle parlait !", avait confié le vétéran américain au Philadelphia City Paper en 2000, au début de la carrière internationale de Pink.

Jim Moore laisse derrière lui son épouse, Grace Lilleg Moore, ses enfants Pink et Jason Moore ainsi que leurs quatre petits-enfants dont Willow (10 ans) et Jameson (4 ans), les deux enfants de la chanteuse.