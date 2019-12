Pink le crâne rasé : la chanteuse se dévoile en photo

Après l'actrice Evangeline Lilly, c'est au tour de la chanteuse Pink d'opter pour un crâne rasé. Jeudi 5 décembre 2019, elle s'est manifestée sur son compte Instagram suivi par 7,3 millions d'abonnés pour dévoiler sa nouvelle tête, postant une photo et un commentaire.

"Lâcher prise", a sobrement écrit en légende l'interprète des tubes Family Portrait, So What, What About Us, Try ou encore Walk Me Home. Pink apparaît la tête penchée, dévoilant un crâne rasé, des touffes de cheveux entre ses mains. Touffes que l'on retrouve aussi au sol dans une autre photo postée dans sa story. Ce changement de style radical a suscité beaucoup de réactions, notamment chez les stars. "Jumelles !!!!", a écrit l'actrice Selma Blair, elle aussi le crâne rasé depuis quelques mois en raison de sa maladie. "Le truc le plus libérateur", a commenté l'actrice Kate Hudson. Quant à son mari le sportif Carey Hart, il a approuvé ce style capillaire : "J'adore !!!!!!!"

Pink, aujourd'hui âgée de 40 ans, n'a jamais eu peur d'affirmer son style, refusant catégoriquement de se plier aux exigences de l'industrie du show-business qui veut que les femmes soient systématiquement des objets de désir à travers leurs vêtements, leurs coupes, etc. Un sujet qu'elle évoquait déjà dans le clip moqueur de Stupid Girls en 2006, s'en prenant à celles qui ne vivent que pour leur apparence... D'ailleurs, elle fait en sorte d'élever ses enfants de manière à ce qu'ils soient qui ils veulent. Sa fille Willow, 8 ans, a ainsi elle aussi opté pour des cheveux rasés sur le côté. Quant au petit Jameson, 2 ans, il a pour le moment des cheveux mi-longs et est encore trop jeune pour décider par lui-même.

A noter que Pink a sorti cette année un nouveau disque intitulé Hurts 2B Human, rapidement classé en tête des ventes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Thomas Montet