Pourquoi les stars quittent-elles Instagram ?

Instagram, c'est fini pour ces stars ! Mais parfois, les bonnes résolutions n'ont qu'un temps...

En juillet 2018, Miley Cyrus a tout simplement effacé tout son contenu en ligne. Une manière de faire de la promo ? Une rupture avec Liam Hemsworth ? Rien de tout ça. La chanteuse a confié à Entertainment Tonight qu'elle en avait assez des réseaux sociaux et qu'elle avait simplement besoin d'une pause. "Quand Miley a supprimé toutes ses photos sur Instagram, elle savait que tout le monde se demanderait pourquoi. Elle ne voulait pas faire de vagues, elle aime simplement le changement ! Elle prend une pause dont elle a besoin depuis longtemps et elle sent que ça lui fait du bien", a confié une source au site internet. Qu'on se rassure, elle est de retour et poste toujours de manière compulsive.

Kelly Marie Tran, que l'on connaît pour avoir tenu le rôle de Rose Tico dans Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi, a effacé son compte Instagram en juin 2018 après avoir été harcelée en ligne par des fans racistes du film. John Boyega avait mis les points sur les i avec les détracteurs de l'héroïne campée par Kelly Marie Tran : "Si vous n'aimez pas Star Wars ou ses personnages, comprenez bien qu'il y a des gens qui ont pris des décisions, fait des choix, et que harceler les acteurs ou les actrices ne va rien changer. Vous n'êtes pas bienveillants lorsque vos tentatives d'approche sont impolies. Même si vous avez payé votre place de cinéma !" À l'heure actuelle, son fil Instagram est toujours dépourvu de photos.

En mai 2018, Cardi B et s'embrouillent devant tout le monde . Les rappeuses se cherchent et s'insultent en commentaires et ce n'est pas beau à voir. Mais qu'a fait Azealia Banks pour s'attirer les foudres de la reine d'Instagram ? Elle l'a traitée de "caricature de la femme noire". Il n'en fallait pas plus à Cardi pour s'emparer de son clavier et insulter Banks en retour. Puis, elle a désactivé son compte pendant une semaine, histoire d'avoir la paix.

Blake Lively aime bien s'amuser avec son compte Instagram. En septembre 2018, elle a effacé toutes ses photos et a unfollow tous ses abonnés, incluant son mari Ryan Reynolds. Effroi chez les fans qui pensent à une séparation. Elle est revenue peu après avec un message étrange à propos d'une certaine Emily... Mais comme à son habitude, l'actrice n'a fait ça que pour assurer le buzz et la promotion de son film "Dans l'ombre d'Emily". La star vient de récidiver puisqu'elle a utilisé exactement le même procédé en novembre 2019, ne laissant qu'une vidéo : la bande-annonce du film The Rythm Section, qui sortira en 2020.

Avant de devenir duchesse de Sussex, Meghan Markle jouissait d'une grande communauté sur Instagram. L'ancienne star de la série Suits avait même un blog lifestyle appelé The Tig. Mais après avoir annoncé ses fiançailles, et pour coller à l'étiquette britannique, elle a effacé toute sa vie 2.0. On la comprend, surtout connaissant ses difficultés actuelles en Angleterre.

Dans la liste des célébrités qui savent entretenir le suspense et créer le buzz, Taylor Swift est en très bonne position. Le 18 août 2017, la chanteuse efface tous les messages de ses réseaux sociaux, ainsi que de son site officiel et déserte Instagram. Quelques jours plus tard, elle poste une série de vidéos montrant un serpent, qui pourrait être une référence à ses altercations avec Calvin Harris, Kim Kardashian et Kanye West. Les fans commencent donc à s'interroger sur un éventuel nouvel album, le dernier remontant à plus de deux ans. Le 23 août, Taylor Swift confirme la parution de son sixième album, intitulé Reputation, qui sortira le 10 novembre 2017. Joli coup marketing !

Justin Bieber

Avant de se marier à Hailey Baldwin, Justin Bieber a eu une brève aventure avec Sofia Richie, la fille du chanteur Lionel Richie. Mais les fans n'approuvent pas cette relation alors que le couple Hailey-Justin est déjà mythique. Durant l'été 2016, face à une salve de commentaires haineux à l'encontre de sa girlfriend, le chanteur de Baby décide de désactiver son compte Instagram. Il ne reviendra pas avant le mois de février 2017. Et même s'il reste assez actif, il évite d'y poster des photos trop personnelles.

Ed Sheeran

En décembre 2015, Ed Sheeran annonce qu'il fait une pause aussi bien dans son travail que sur les médias sociaux. Mais avant de partir, il a fait cette grande annonce à ses fans via Instagram : "Ces cinq dernières années ont été une aventure incroyable, mais je me suis aperçu que je regardais le monde à travers un écran et non de mes propres yeux. Donc je prends cette occasion de n'avoir rien à faire si ce n'est voyager et voir tout ce que j'ai loupé dans le monde." Depuis, le chanteur est revenu et a même créé un compte à ses chats.

Kanye West

Kanye West ferait bien d'être interdit de réseaux sociaux. À chaque tweet, on sent bien qu'il est à la limite de la folie égocentrique. Il passe d'ailleurs son temps à aller et venir sur Instagram. Après être parti en fanfare il y a quelques années, il est revenu en février 2018 pour la Saint-Valentin. Quelques photos plus tard, en octobre de la même année, il disparaît de nouveau des radars... mais revient de plus belle ! Depuis, le rappeur à l'air sous contrôle, il ne poste plus que des photos de sa femme Kim Kardashian, de sa famille et des informations concernant ses albums. Heureusement !

Kendall Jenner

La star aux 120 millions de followers aurait bien du mal à se passer d'Instagram, d'autant que chacun de ses posts lui rapporte des milliers de dollars. Mais fin 2017, Kendall Jenner disparaît des téléphones du monde entier... pendant une petite semaine. "Je voulais faire une petite pause. Je me levais le matin et la première chose que je faisais était d'ouvrir Instagram, j'allais au lit et c'était la dernière chose que je faisais", confie-t-elle à Ellen DeGeneres. "Je me sentais un peu trop dépendante, donc j'ai voulu prendre du temps pour moi." Ça n'aura pas duré, mais on apprécie l'effort.