Prince Harry : Sa "relation spéciale" avec la reine Elizabeth II, la provocation de trop pour la famille royale ?

Malgré son départ aux États-Unis et les déclarations incendiaires de sa femme Meghan Markle réalisées en mars 2021 dans lesquelles elle dénonçait le racisme et la cruauté de la famille royale britannique, le prince Harry (37 ans) aurait gardé des liens très forts avec sa grand-mèreElizabeth II. Lors d'une interview récente dans l'émission Today de NBC, Harry a ainsi parlé de sa "relation très spéciale" avec la reine. Évoquant leur rencontre au Royaume-Uni au début du mois, il a confié : "C'était génial, c'était tellement agréable de la voir, elle est en grande forme. Elle a toujours eu un grand sens de l'humour avec moi et je m'assure simplement qu'elle est protégée et qu'elle est entourée des bonnes personnes. Meghan et moi avons pris le thé avec elle, c'était donc très agréable de discuter".

Cette entrevue a eu lieue quelques jours avant le 96e anniversaire de la monarque (née le 21 avril 1926), et un peu plus d'un an après les funérailles de son mari, le duc d'Édimbourg. Au cours de cette interview, le prince âgé de 37 ans a également déclaré : "Pour moi, pour l'instant, ma maison est aux États-Unis et c'est là où je me sens bien. Nous avons été accueillis à bras ouverts et nous avons une communauté formidable à Santa Barbara".

Pour rappel, le couple a déménagé à Montecito, en Californie, suite à leur décision de se retirer de la royauté en 2020. Par le passé, Harry était revenu en Grande-Bretagne pour assister aux funérailles de son grand-père à Windsor en avril 2021 et a également inauguré la statue de sa défunte mère Diana, princesse de Galles, le 1er juillet 2021, avec son frère le duc de Cambridge.

C'est tout simplement incendiaire

Sur le plateau de l'émission The Royal Beat de True Royalty TV, une experte de la famille royale, Roya Nikkhah, a révélé que les déclarations du papa d'Archie et Lilibet risquaient de provoquer un véritable scandale dans la famille royale. Celle-ci a même accusé le prince de "mettre en avant" sa relation avec la reine dans le but de s'assurer qu'il reste crédible en Amérique, dans le contexte de l'accord entre les Sussex et Netflix. (Pour rappel, Meghan Markle prépare en co-production avec David Furnish, le mari de Sir Elton John, une série d'animation qui devrait s'appeler Pearl.) Pire, selon cette même experte, le prince Harry savait pertinemment que ses révélations pourraient agacer et "énerver" les membres de la famille royale britannique.

"Ce commentaire a été une véritable bombe pour le reste de sa famille (...) Il ne fait aucun doute que ces deux-là [la reine et le prince Harry] ont une relation incroyablement spéciale et étroite. Mais je pense que dire à une chaîne américaine, en sachant que ces commentaires vont faire le tour du monde et revenir sur votre famille, dire que la Reine vous parle de choses qu'elle estime ne pas pouvoir dire à d'autres membres de sa famille qui la voient beaucoup plus régulièrement, c'est tout simplement incendiaire" a-t-elle ainsi déclaré.