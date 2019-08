Prince : Son demi-frère et héritier de sa fortune meurt à 66 ans

Selon les informations de TMZ.com, un des six frères et soeurs de Prince ayant hérité de sa fortune est mort jeudi 29 août 2019, au matin. Alfred Jackson, le demi-frère de l'immense chanteur, est décédé à son domicile de Kansas City (Missouri, États-Unis). Il a été trouvé par son frère Bruce Jackson, qui n'a pour sa part pas de lien de parenté avec l'artiste disparu.

Selon des sources judiciaires citées par nos confrères, aucun suspect n'a été mis en cause dans la disparition d'Alfred Jackson puisque la police pense qu'il est mort de manière naturelle, bien qu'il soit âgé de 66 ans. Il serait décédé dans son sommeil. Ce dernier était le premier de la famille de Prince à faire une déclaration après sa mort brutale, en 2016. Alfred, qui a la même mère que l'artiste, disait qu'il ne lui avait pas adressé la parole pendant des années, mais suivait sa carrière avec attention et était fier de lui. "Mon frère me manque parce que mon frère était tout pour moi. C'est une légende, vraiment", avait-il déclaré.

Des sources familiales apprennent à TMZ.com qu'Alfred était un vétéran de l'aviation américaine et qu'il avait pu acheter une maison après avoir reçu une part de l'important héritage de son frère. Avant cela, il vivait dans un appartement prêté par le gouvernement, en remerciement de son passé de militaire.