Quels sont les signes astrologiques les plus manipulateurs ? Un top 3 à fuir...

Si chacun est unique, marqué par une éducation propre et un parcours singulier, le signe astrologique peut néanmoins conférer quelques traits de caractère communs aux natifs de ce dernier. Le moyen donc de se renseigner sur une infime partie du caractère de l'autre. Ainsi, certains signes astrologiques se partagent le podium des infidèles, quand d'autres au contraire sont parmi les plus fidèles en couple. Les Poissons, Bélier et Scorpion, eux, sont de loin les plus attirants du zodiaque. Mais qui sont les plus manipulateurs parmi les douze signes astrologiques ?

Il y a en tête de liste le Gémeaux. Les natifs de ce signe sauront sûrement se reconnaître dans le portrait qui suit. Au travail ou en privé, ils arriveront à vous guider toujours selon leurs propres intérêts. Ils sont clairement ceux qui se hissent sur le podium de l'hypocrisie. C'est le signe le plus hypocrite, et les natifs de ce signe, nés entre le 21 mai et le 21 juin, semblent posséder deux visages. Il peut ainsi apparaître sociable, ou encore mystérieux. Grand orateur, il n'aura pas de mal à arranger un scénario comme cela l'arrange s'il a besoin de vous manipuler, si l'idée lui vient. Opportuniste, il ne se priera pas de se servir de ces talents pour arriver à ses fins. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe

Et le plus manipulateur est...

Vient ensuite le Scorpion. Ce signe d'eau, qui est le plus sexuel du zodiaque est aussi le plus menteur. Et parmi ces natifs du signe Scorpion, on retrouve quelques stars comme Jenifer, Drake, Scarlett Johansson, Sophie Marceau et Cyril Lignac, ou encore Yanis Marshall. Les natifs du signe, nés entre le 24 octobre et le 22 novembre, sont aussi considérés comme les plus dangereux et auto-destructeurs. Il est vu comme rancunier, susceptible et manipulateur. Il n'hésitera pas à vous piquer s'il se sent attaqué par vous. Fort d'une grande ambition, il fera tout pour arriver à ses fins. Et s'il doit vous mentir pour ça, il le fera soyez-en sûr. Malgré tout cela, il reste un signe très loyal en amour. Enfin, avec son confrère Poissons, le Cancer est l'un des signes les plus manipulateurs. Si on peut voir ces deux-là comme naïfs il n'en est absolument rien. Les natifs de ce signe, nés du 22 juin au 22 juillet, ne se laissent pas facilement faire et n'hésitent pas à user de la manipulation pour arriver à leurs fins. Le chantage affectif ? Leur arme absolue. Et l'intuition étant le fort de ces signes d'Eau, ils sauront exactement où taper pour vous déstabiliser. Parmi les célébrités natives de ce signe : Melissa Theuriau, Charlotte Gainsbourg, Julien Doré, Selena Gomez, Isabelle Adjani et Pamela Anderson.