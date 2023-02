Quels sont les signes astrologiques les plus prétentieux ? Voilà les 4 gros frimeurs !

Il y a les signes astrologiques les plus assoiffés de vengeance, et puis ceux qui sont réputés pour leur infidélité mais encore les signes les plus bordéliques. Deux natifs du même signe peuvent ainsi présenter quelques similitudes de caractère, et libres aux curieux de l'astrologie de s'en amuser, ou les déplorer. Bien sûr, le parcours de vie de chacun est bien plus capital dans la balance mais les signes astrologiques offrent néanmoins comme une carte d'identité de chacun. D'autant plus, lorsqu'on se penche sur le thème astral complet de la personne. Mais alors lesquels sont réputés pour être de sacrés vantards et frimeurs ? Voici les 4 plus prétentieux du zodiaque.

Sans surprise, c'est le Lion (23 juillet-23 août) qui prend la tête de ce classement. L'égo de ce signe est surdimensionné. Il aime briller à chaque instant, alors si vous partagez un dîner au restaurant avec ce dernier, attendez-vous à l'entendre. Son orgueil flirte avec la vanité. Le Lion est de loin le signe le plus narcissique du zodiaque. Ce qu'il préfère ? Qu'on le complimente, bien entendu. Dans une soirée, un évènement, au travail, il veut que les yeux soient uniquement braqués sur lui. Sûr d'avoir toutes les qualités du monde, il n'est pas du genre à les garder pour lui et aime les faire savoir. Un vrai frimeur ! Karine Le Marchand, Carole Bouquet, Mika, Mila Kunis, Jennifer Lawrence, ou Alice Taglioni, Audrey Tautou et Jennifer Lopez.

Des vantards qui le font savoir

Suivent les natifs du Taureau (21 avril-20 mai). Le signe de Terre est réputé pour être sacrément têtu. Il a une grosse confiance et lui et ne cherchera que rarement à se faire réconforter, lorsqu'il se retrouve face à un problème. S'il n'a que peu de compassion et d'empathie, il sait en revanche être malin et calculateur. S'il vous fait des compliments, c'est dans l'unique but de se sentir valorisé à son tour. Laetitia Casta, Adele, Patrick Bruel, Nicolas Bedos et David Beckham, tous natifs du signe ont-ils cette réputation auprès de leurs proches ? Puis, vient le Verseau (20 janvier-18 février). Les natifs de ce signe vous paraîtront sûrement pour des originaux. Ils ne veulent rien faire comme tout le monde mais sont persuadés de tout faire mieux que tout le monde. Et n'attendez pas de lui de ne pas vous le faire savoir. Ce vantard n'hésitera pas à vous dire qu'il sait mieux et vous faire la morale.

Enfin, on retrouve dans la bande des frimeurs : le Scorpion (23 octobre-21 novembre). S'il est l'un des signes les plus impulsifs du zodiaque, comme son ami Bélier, il est aussi l'un des plus passionnés. Les natifs du signe ne font pas les choses à moitié, mais plutôt à 200%. Et il ne supporte pas voir des gens peu investis, il leur rappellera à quel point lui fait mieux. Son égo est redoutable. Chez les stars, Jenifer, Florence Foresti, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Cyril Lignac, Lena Situations, JoeyStarr, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.