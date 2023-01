Quels sont les signes astrologiques les plus vulgaires ? 4 grossiers personnages !

Certains natifs du même signe astrologique pourraient bien se révéler avoir plus d'un point commun. Les astres peuvent en effet parfois s'avérer utiles comme carte d'identité de chacun. Certains sont connus pour être bagarreurs comme le Lion, d'autres infidèles comme le Gémeaux, ou plutôt fidèles c'est le cas de la Vierge. Et certains sont plutôt de ceux à ne pas être près de vous pardonner. Enfin, qui sont ceux qui ont la réputation d'être les plus vulgaires ? Si vous ne supportez pas l'impolitesse ou la grossièreté, tenez-vous éloignés de ces quatre signes astrologiques.

Les bonnes manières, trop peu pour eux. Les natifs de la Vierge sont probablement les plus grossiers du zodiaque. Très (trop ?) directes quand ils prennent la parole, ils peuvent être particulièrement grossiers et désagréables pour la personne à laquelle ils s'adressent. Ils haussent le ton facilement, manquent de tact, de quoi compliquer leurs relations avec les autres. Leur manière de parler sans filtre pourra en blesser plus d'un. Qu'il s'agisse de la famille, du boulot ou encore des amis. Honnête la Vierge oui, mais peut-être un peu trop...Indira Ampiot, Adriana Karembeu, Laurent Delahousse, Loana ou encore Beyoncé sont tous des natifs de ce signe.

Susceptible et colérique

Le Lion rejoint aussi cette liste vulgaire. Les natifs du signe de Feu sont dignes et fiers mais peuvent néanmoins devenir grossiers en tentant toujours d'attirer l'attention sur eux. Et pour faire le show, ils se risquent parfois même à utiliser quelques grossièretés ou encore débarquer dans un accoutrement ridicule. Un comportement qui peut paraître vulgaire. Parmi les natifs célèbres : Mila Kunis, Jennifer Lawrence, ou Alice Taglioni, Audrey Tautou, Jennifer Lopez et Mika. Le Bélier, lui, est connu pour son impulsivité. Et quand quelque chose ne lui plaît pas, il n'hésitera pas à le faire savoir. Susceptible et colérique, il peut alors en public se lancer dans de vrais tirades et faire des scènes. Pas très classe. Ces célébrités sont toutes Bélier : Guillaume Canet, Lady Gaga, Leighton Meester, Gad Elmaleh et Zazie. Enfin, le Scorpion est aussi de ceux qui doivent affronter une réputation de signes vulgaires. Si l'on ne peut pas dire qu'ils soient des plus grossiers, leur intensité peut néanmoins paraître peu élégante aux yeux de certains. Ceux-là y verront ainsi une forme de grossièreté. Chez les stars, Jenifer, Florence Foresti, Scarlett Johansson, Sophie Marceau, Ryan Gosling ou encore Leonardo DiCaprio sont tous natifs du signe le plus redouté.

Alors bien entendu le parcours et l'éducation sont bien plus importants dans ce que nous sommes que les signes astrologiques, mais cela n'empêche pas de s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.