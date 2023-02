Rania de Jordanie : La reine vole une pièce du dressing de Charlène de Monaco, elle est canon !

À 52 ans, Rania de Jordanie s'est imposée comme une valeur sûre dans la monarchie de son pays. Comme l'ont fait aussi Letizia pour l'Espagne, Charlène pour la principauté de Monaco ou encore Kate Middleton dans la famille royale d'Angleterre. Au-delà de leur classe et du dévouement dont elles font preuve pour le bien de leur pays, toutes ces femmes ont un sens de la mode aiguisé. Et elles ont bien plus de points communs que ce que l'on pense. Rania et Charlène de Monaco tout particulièrement.

La reine de Jordanie a fait un séjour de quelques jours aux Etats-Unis au bras de son mari, le roi Abdallah II. Sur place, elle a rencontré le président Joe Biden et son épouse Jill ainsi que Kevin McCarthy, nouveau speaker de la Chambre des représentants. Pour toutes ces entrevues de la plus haute importance, Rania de Jordanie n'avait pas choisi ses tenues au hasard. Quand il s'agit de briller en toute élégance et avec classe, Rania est très douée. Mais force est de constater que pour cette fois, elle s'est largement inspirée d'un look porté par la princesse Charlène de Monaco en 2016.

Au cours de son séjour américain, Rania de Jordanie s'est dévoilée dans une jupe crayon haute descendant juste en-dessous des genoux. Une pièce aux teintes pastel jaunes et bleues, qu'elle avait associée à un chemisier blanc. Difficile de trancher entre Charlène et Rania pour connaître l'identité de celle qui la porte le mieux sauf (sûrement) pour Albert de Monaco et Abdallah II bien entendu.