Rania de Jordanie : Bataille de looks avec une célèbre première dame, la reine assure à l'étranger

Une année sous le signe de l'amour !

Il faut dire qu'à 28 ans, celui-ci doit se préparer à être roi : son père, âgé d'à peine 60 ans, a de nombreux problèmes de santé et pourrait lui laisser la main plus vite que prévu. Surtout que le jeune homme s'apprête à passer une grande étape dans sa vie : le 1er juin 2023, il épousera en effet la jeune Rajwa Al Saïf, une jeune femme d'origine saoudienne qu'il a rencontré lors de ses études.

Et le mariage va véritablement être le thème de l'année dans la famille royale de Jordanie, qui ne va pas tarder à rentrer de cet instructif voyage de Washington : la fille cadette, Iman de Jordanie, va elle aussi épouser son fiancé Jameel, quant à lui d'origine vénézuélienne. Très impliqués dans la couronne, les deux aînés (Abdallah et Rania de Jordanie sont également parents de Salma, 22 ans, et Hussein, 18 ans) devraient être encore plus présents sur la scène internationale...