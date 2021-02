Raymond Domenech déjà viré du FC Nantes, échec cuisant !

Le ciel s'assombrit pour Raymond Domenech, déjà éloigné des terrains et isolé à cause d'un test positif à la Covid-19. Placé en isolement, l'ex-vice champion du monde avec l'équipe de France et mari de la présentatrice télé Estelle Denis devait manquer les deux prochains matchs de son équipe, le premier ce mercredi 10 février face au RC Lens en Coupe du France, et le second, ce dimanche en championnat, contre Angers. Le coach nantais a subi un deuxième dépistage, à l'issue cette fois négative.

Une fois son départ du FC Nantes officialisé, Raymond Domenech pourra reprendre son activité de consultant télé. Il est un des intervenants de l'émission L'équipe d'Estelle, animée par Estelle Denis et diffusée sur L'Équipe 21. L'entraîneur s'est récemment distingué en y tenant des propos jugées sexistes par la présentatrice. "On croyait que la femme était l'avenir de l'homme. Mais dans le football on se rend compte finalement qu'elles peuvent être aussi connes que les hommes (...) En politique c'est pareil (...) Elles réagissent comme les mecs, même pire", avait-il affirmé concernant la situation tendue au sein de l'équipe de France féminine.