Rebecca Hampton, sa silhouette amincie inquiète : elle révèle les raisons de sa perte de poids

En bikini à la plage, en petite robe ou encore en short, Rebecca Hampton partage sur les réseaux sociaux de jolies photos de sa silhouette sur les réseaux sociaux. Et certains de ses plus de 115 000 followers s'inquiètent : elle semble s'amincir à vue d'oeil. Auprès de nos confrères du magazine Gala, l'interprète de Céline Frémont dans Plus belle la vie (France 3) s'explique enfin sur cette perte de poids.

"J'ai toujours été plutôt ronde, jusqu'à la naissance d'Eléa, confie la comédienne de 48 ans. J'ai pris 9 kilos pendant la grossesse, j'en ai perdu 22." C'est donc depuis la naissance de son adorable fillette, qui fêtera le 21 août 2021 son huitième anniversaire, que Rebecca Hampton affiche une silhouette affinée. Et de préciser : "Maman a aussi perdu du poids à chacune de ses trois grossesses."

Aussi, face aux remarques parfois insistantes et gênantes d'internautes, l'ex-compagne de Serge Dupire - à qui elle donne la réplique dans le feuilleton Plus belle la vie - préfère clore le débat : "Je n'ai aucun problème de santé. En fait, je suis même hyper gourmande. Je suis comme les enfants, je fais cinq repas par jour."

Je vieillis comme tout le monde

Pour elle, "chaque été, c'est pareil". Elle s'affiche en bikini, son corps interpelle et elle reçoit malgré elle de nombreux messages et commentaires sur son poids. "Aujourd'hui, je me laisse tranquille. Je vieillis, comme tout le monde, et j'en suis plutôt contente. Cela signifie que je suis encore là, indique-t-elle. D'autres sont partis trop tôt. Je ne suis pas ma meilleure amie, mais je suis très amie avec la vie."

En juillet dernier, elle avait déjà répondu aux interrogations sur le sujet. "Ce matin, j'en ai marre ! Alors à ceux qui me trouvent rachitique, un sac d'os etc... Je vous réponds... J'ai un IMC de 18,5. Stop au body shaming", avait-elle balancé sur Instagram, en légende d'une photo en maillot de bain. Son indice de masse corporelle entre alors dans la catégorie "normale", située entre 18,50 et 24,99.

L'interview de Rebecca Hampton est à retrouver en intégralité dans le magazine Gala, en kiosque ce jeudi 19 août 2021.