Renée Zellweger : Méconnaissable, l'actrice dévoile encore un nouveau visage

La série est une adaptation du podcast du même nom, qui était lui-même consacré à un fait divers sordide. Une femme prénommée Pam Hupp, exerçant le métier d'administratrice d'assurance vie, a été mise en examen pour le meurtre au premier degré d'une ancienne collègue, Betsy Faria. Le mari de cette dernière, Russ Faria, avait d'abord été accusé, jugé et condamné à perpétuité (et à 30 ans de prison supplémentaires) sans possibilité de liberté conditionnelle pour le crime. Pam Hupp était en réalité l'auteur de l'assassinat, motivé par une assurance vie à laquelle avait souscrit sa victime, pour un montant de 150 000 dollars.

Renée Zellweger joue donc le rôle de la méchante. Également productrice de la série, elle y donne la réplique à Josh Duhamel et Judy Greer.

Renée ajoute ainsi une nouvelle ligne à son impressionnante filmographie, récemment marquée par sa performance dans le film Judy qui lui a valu l'Oscar et le Golden Globe de Meilleur actrice. Interviewée par People.com après cette consécration, Renée Zellweger avait réagi aux commentaires faits sur son apparence : "Je suis ravi que les gens trouvent que j'ai l'air différente. Je vis une vie plus heureuse, plus épanouissante, et je suis contente que, peut-être, ça finisse par se voir."

"On dirait que certains cherchent des vérités infâmes qui n'existent pas, poursuivait la compagne de Ant Anstead. Mes amis disent que j'ai l'air en paix. Je suis en bonne santé. Je n'étais pas très performante à ce niveau-là jusqu'à présent. J'avais un agenda intenable et je ne m'autorisais pas à prendre soin de moi."