Ricardo accusé de violences par son ex Nehuda : "Coupable", il plaide "l'accident"

Un "pervers narcissique", "un gros raciste", un homme violent... Dans la soirée de lundi 15 février 2021, Nehuda a porté de lourdes accusations à l'encontre de Ricardo, son ex compagnon et père de sa fille Laïa (bientôt 4 ans). La candidate de télé-réalité a décidé de briser le silence sur leur relation après qu'il lui a envoyé des photos de lui avec sa nouvelle chérie. "Je veux juste que les gens soient au courant de ce que je vis et de ce que j'ai vécu pendant cinq ans d'enfer", a expliqué Nehuda.

Face à l'ampleur qu'a rapidement pris l'affaire sur les réseaux sociaux, Ricardo n'a pas tardé à réagir. Via sa story Instagram, le jeune homme de 30 ans est revenu point par point sur chacune des accusations dont il fait l'objet. "Je ne voulais pas vraiment m'exprimer parce que je ne trouve pas du tout intelligent de laver son linge sale en public, de se descendre en tant que parents, ce n'est pas hyper positif, surtout en ce moment où je suis dans les polémiques, maintenant on ne pense pas tous pareil...", commence-t-il par déclarer, faisant référence au scandale auquel il a été mêlé avec Nehuda lors du dernier tournage des Anges à la Réunion. "Allez on y va, première accusation : Ricardo raciste. Alors, la mère de ma fille c'est Nehuda, elle est métisse. Mon ex avant elle c'était Fidji, d'origine marocaine. Ma première télé, c'est Friends Trip, j'étais avec mes amis d'enfance, Eddy et Jordan, un rebeu et un renoi. Je pense qu'on a pas tous la même définition du mot raciste", s'est-il défendu, lui qui rappelle au passage être d'origine marocaine, et fils d'immigré.

J'ai été vraiment idiot

Ricardo poursuit en évoquant l'épisode "violences avec une arme sur Nehuda enceinte". Et contre toute attente, il se désigne "coupable" avant de s'expliquer. "C'était en 2016, on faisait du buzz. À l'époque je m'en foutais, bon buzz, bad buzz... On se disait : 'Allez viens on invente un truc bidon', la télé était différente aussi à ce moment-là, mais j'étais idiot de nous entraîner dans ce truc là, parce que si c'est pour que ça me retape à la gueule cinq ans plus tard c'est que j'ai été vraiment idiot", a-t-il reconnu. En ce qui concerne sa réputation d'être violent avec les femmes en général, Ricardo dément fermement, appelant les internautes à aller questionner ses ex , donc Fidji Ruiz avec qui il est resté deux ans dans le passé. En revanche, il admet avoir "ouvert le crâne et avoir envoyé à l'hôpital" Nehuda. "Coupable", a-t-il assumé avant de plaider "l'accident". "Je n'ai vraiment vraiment vraiment pas fait exprès, je me suis direct excusé mais de là à en rajouter avec des coups de poings, etc... Je crois que personne n'a déjà vu Nehuda avec des coquards, des yeux au beurre noir... J'ai toujours été très respectueux avec toutes les femmes avec qui j'ai été !", a-t-il assuré.

Pour conclure, Ricardo a estimé que la mère de sa fille avec qui il est resté cinq ans en couple "vit mal la séparation" et ne supporterait pas qu'il ait refait sa vie. Une prise de parole qui ne va sans doute pas arranger ses affaires avec Nehuda...