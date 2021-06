Richard Berry : Une bonne nouvelle, son horizon s'éclaircit un peu...

Suite aux lourdes accusations pesant sur Richard Berry - à savoir la plainte de Coline Berry-Rojtman, la fille de l'artiste, pour "viols ou agressions sexuelles incestueuses, et corruption de mineure"-, France 3 avait décidé de décaler, au mois de février, la diffusion du téléfilm La loi de Damien, dans lequel l'acteur de 70 ans interprète un avocat. Dans un communiqué de presse, on apprenait que la chaîne ne voulait pas "perturber les démarches juridiques dont la presse se fait écho entre Richard Berry et sa fille".

A l'époque, François Berléand, qui donne la réplique à son ami dans cette série réalisée par Arnaud Sélignac, avait été choqué par ce parti pris. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, il avait montré tout son soutien à son ami. "Tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est innocent. France 3 a décidé qu'il était coupable. Donc, c'est très particulier que le service public puisse se permettre une telle chose", avait-il affirmé dans l'émission de Cyril Hanouna.

Mais alors que l'affaire est toujours entre les mains du parquet de Paris, la chaîne du service public a reprogrammé La loi de Damien. Les téléspectateurs pourront visionner le téléfilm en première partie de soirée, vendredi 25 juin sur France 3. Une heureuse nouvelle que Richard Berry n'a pas manqué de partager dans sa story Instagram, republiant la publication d'une internaute.

Nous vous rappelons que Richard Berry et la chanteuse américaineJeane Manson, ex-compagne de l'acteur, elle aussi accusée par Coline Berry-Rojtman, restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.