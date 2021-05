Richard Berry accusé d'inceste : son ami et parrain de sa fille brise le silence

Sur ce sujet,Élie Chouraqui parle avec l'agilité d'un politique. Ami de longue date de Richard Berry, parrain de sa fille Coline Berry - qui l'accuse d'inceste -, le réalisateur évoque pour la première fois l'affaire. Invité de L'Instant de Luxe (Non Stop People), le lundi 10 mai 2021, Élie Chouraqui a tenu à ne pas prendre position.

"J'ai une situation compliquée, je suis l'ami de Richard depuis toujours et on est presque de la famille et Coline, sa fille, est ma filleule. Donc je suis dans une position particulière", déplore-t-il. Le commentateur sportif essaie tant bien que mal de "soutenir les deux côtés, dans leurs névroses, angoisses et désespérances". Il assure n'avoir rien su des faits d'inceste supposés, impliquant également Jeane Manson, ancienne épouse de Richard Berry.

"Hors de question pour moi de prendre parti"

"Je ne l'ai découvert que quand vous l'avez découvert. Ça m'a bouleversé (...) J'ai appelé Coline, puis j'ai appelé Richard. Ils étaient tous les deux désespérés de façons différentes. J'ai essayé de calmer les choses en me disant : 'Voilà, Coline a des choses à dire, donc il faut qu'elle les dise' et 'Il faut que Richard réponde'. Mais ce sont deux êtres que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'affection pour eux donc il est hors de question pour moi de prendre le parti de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qu'il s'est passé, surtout pas moi, surtout pas vous et surtout pas tous ceux qui en parlent stupidement", développe-t-il.

Pour Élie Chouraqui, le plus important est que Richard et Coline Berry puissent s'en remettre, d'une façon ou d'une autre. Il est d'ailleurs très confiant au sujet d'un possible retour de son grand ami au cinéma. "Oui, il faut qu'il fasse du cinéma. Il va reprendre son destin en main", plaide-t-il, tout en évoquant cette partie de la population qui n'est pas dans "l'activisme féministe". "Je souhaite aussi que Coline s'en remette (...) Je sais que c'est souvent des blessures profondes qui laissent des cicatrices fortes, mais je pense qu'il y avait besoin de ça pour un futur plus lumineux", espère-t-il.

Pour l'heure, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris après la plainte de Coline Berry-Rojtman contre son père Richard Berry et son ancienne belle-mère, Jeane Manson pour "viols ou agressions sexuelles incestueuses, et corruption de mineure". Des faits incestueux et pédophiles qui d'après elle ont eu lieu lorsqu'elle était enfant, lors de week-ends passés chez Richard Berry et Jeane Manson, qui ont été mariés entre 1984 et 1986.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.