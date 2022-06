Richard Gasquet : Le champion a amassé un sacré pactole au cours de sa carrière

C'est l'un des plus grands joueurs de tennis français de l'ère Open et à 35 ans, ​​il est celui qui a remporté le plus de matchs sur le circuit ATP, devant ses copains de la même génération, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Gaël Monfils. Une superbe réussite pour Richard Gasquet, qui lui a notamment permis d'atteindre les demi-finales de Wimbledon et de l'US Open, de gagner la Coupe Davis et d'atteindre le 7e rang mondial en 2007. Une superbe carrière pour celui qui était attendu comme un véritable phénomène lorsqu'il était adolescent. Rival de Rafael Nadal à l'époque, les deux hommes n'ont pas eu la même trajectoire, mais si l'Espagnol est devenu une véritable légende de son sport, le Français a malgré tout réussi une très belle carrière.

Plutôt discret dans sa vie privée, Richard Gasquet est actuellement en couple avec une Française dont on ne connaît pas l'identité, mais une chose est sûre, le tennisman souhaite attendre la fin de sa carrière pour avoir des enfants. C'est un peu la question qui est sur toutes les lèvres au moment où le Biterrois sort son autobiographie À revers et contre tout : quand va-t-il prendre sa retraite ? À 35 ans, il semble encore en forme et si les résultats sont moins probants, il semble toujours prendre du plaisir sur le terrain.

Ancien flambeur, Richard Gasquet s'est calmé avec les dépenses

C'est donc plus une question d'envie et de passion pour le sport qu'une soif d'argent qui anime ​​Richard Gasquet aujourd'hui. Des sous, il en a amassés plus qu'il n'en faut au cours de sa carrière et ses gains en tournoi s'élèvent aujourd'hui à près de 20 millions, sans compter l'argent de ses sponsors. Une manne financière qu'il a su investir prudemment, comme le révèle Libération dans un portrait consacré au grand copain de Yannick Noah. Loin d'être un panier percé, il a su investir son argent et a même offert une maison à ses parents.

Loin des excès de ses débuts où il pouvait s'acheter une Aston Martin flambant neuve alors qu'il n'avait pas encore le permis, Richard Gasquet est devenu un homme stable et réfléchi, qui fait attention à ses dépenses.