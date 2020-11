Rihanna change de style : elle succombe à la coupe mulet

Quelle coupe ne va pas à Rihanna ? Depuis le début de sa carrière, on l'a connue avec de nombreuses coupes emblématiques : garçonne, courte, carré lisse, couleur rouge, longs et bouclés, rasé sur le côté... Si bien que sa tête est affiché dans de nombreuses vitrines de salons de coiffures à travers le monde. En voilà une que les visagistes pourront bientôt ajouter à leur collection : la coupe mulet.

Après Miley Cyrus, Rihanna s'est frottée au retour de la coupe emblématique des années 1970. Bien plus sexy que Mac Gyver, George Michael ou Bono, l'artiste américaine s'est affichée avec son tout nouveau look lors d'une sortie au restaurant le 19 novembre 2020. Elle était d'ailleurs accompagnée de son coiffeur Yusef, à Santa-Monica (Californie, États-Unis). Suivi par plus de 130 000 personnes, il est l'artisan attitré de Riri, mais aussi deDemi Moore, Bella Hadid, Normani ou encore Lizzo. On lui doit de très (très) nombreuses couvertures de Vogue avec Rihanna. Très amis, Yusef et la chanteuse se sont rendus au restaurant de Giorgio Baldi, qui propose de nombreux plats traditionnels italiens.

Voici l'une des premières sorties de Rihanna après quelques mois compliqués. En septembre dernier, de nombreux médias américains rapportaient que la chanteuse avait été légèrement blessée au visage après un accident de scooter électrique.

En octobre, un titre utilisé dans son défilé Fenty utilisait un hadith, un recueil des paroles du prophète Mahomet, dans un titre remixé par Coucou Chloe, la DJ de l'évènement. Ayant commis un blasphème, Rihanna et sa consoeur s'étaient excusées sur les réseaux sociaux.