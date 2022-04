Rihanna enceinte : brassière et jupe sous le ventre, nouveau look marquant pour la future maman

On n'arrête plus Rihanna ! Après le look transparent des Oscars ou encore la robe flashy Saint Laurent à 1500 euros, c'est dans une tenue encore une fois très légère que la chanteuse est apparue dans les rues de Los Angeles pour une sortie au restaurant !

L'interprète d'Umbrella était en compagnie d'A$AP Rocky quand elle s'est rendue au restaurant Le Nobu, à Los Angeles, ce mercredi 6 avril. La star était une fois de plus parée d'un look mémorable qui mettait en valeur la rondeur de son ventre. Elle avait en effet assorti une jupe bleue avec une brassière et une casquette de la même couleur. Rihanna s'est également présentée avec un sac à motif militaire aux teintes bleues. Son compagnon portait quant à lui une veste de costume noir avec des lunettes de soleil et un bob. Le jeune femme de 34 ans, aura une nouvelle fois impressionné ses fans par son look original et innovant (voir diaporama).

On le savait déjà, Rihanna a fait de son style, l'une des grandes batailles de sa grossesse. En effet, la chanteuse avait confié à ELLE en mars dernier que le changement de son corps la poussait à avoir recours à son imagination pour être stylée. "Le visage s'arrondit, tout devient un challenge, même s'habiller et se maquiller. Mais j'adore les challenges, j'aime les moments qui me forcent à devenir créative et à imaginer des nouvelles choses. Et avec la beauté, il y a tellement à faire !" déclarait-elle.

Rihanna et A$AP Rocky, qui ont annoncé attendre leur premier enfant au début de février dernier, s'attardent ces derniers temps à effectuer les derniers préparatifs pour accueillir au mieux leur nouveau-né. Les deux vedettes ont notamment été vues plusieurs fois en séance de shopping pour bébé. Lundi, les amoureux ont notamment été photographiés chez Paper Source, boutique de livres pour bébés alors que le 24 mars dernier, c'était dans le quartier de Fairlax et la boutique de cadeaux Tesoro que le duo effectuait quelques emplettes. Leur bébé ne devrait manquer de rien !