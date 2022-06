Roland Garros : Patrick Bruel et son fils Léon, Nolwenn Leroy surexcitée... Les people s'éclatent en tribune !

Ils ont profité des deux plus beaux matchs de la quinzaine et se sont bien amusés : une pluie de people s'est retrouvée en tribunes de Roland-Garros ce mardi pour une journée de tennis exceptionnelle. En amoureux, entre copines ou en famille, tous se sont régalés devant les meilleurs joueurs de l'histoire et des matchs jusqu'au bout de la nuit : la dernière rencontre, un match marathon entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, a fini à 1h30 du matin !

Et s'il y en a bien deux qui ont apprécié de voir du beau spectacle, c'est bien Patrick Bruel et son fils cadet Léon ! Le jeune homme de 17 ans, caché sous des lunettes noires, avait adopté la casquette Roland-Garros, tout comme son célèbre papa. Vêtu de blanc, le chanteur semblait en effet détendu et a sûrement profité de cette sortie père-fils avec le plus jeune de la fratrie (Oscar, 19 ans, n'était pas présent).

Une belle journée qui doit se faire assez rare : depuis plusieurs années, les deux garçons vivent à Los Angeles avec leur mère, l'écrivaine Amanda Sthers. Une décision radicale qui contraint le chanteur à faire beaucoup d'allers-retours pour voir ses garçons, mais qui lui permet d'apprécier des moments différents avec eux. "La plus belle chose que j'ai réussie dans ma vie, c'est l'entente de mes enfants, avait-il d'ailleurs confié à Gala en 2019. Je suis très sensible à l'entente, la complicité entre mes enfants. Je sais qu'ils seront toujours là l'un pour l'autre. Ce sera une force extraordinaire dans leur vie".

Outre le chanteur et son ado, de nombreuses autres célébrités ont fait le show dans les travées du stade ce mardi : Nolwenn Leroy, habituée des lieux, était d'ailleurs surexcitée ! La chanteuse, qui partage sa vie depuis de nombreuses années avec Arnaud Clément, ancien joueur de tennis devenu commentateur, a l'habitude de passer beaucoup de temps sur le Central pour assister aux matchs.

Et bien que la température soit tombée peu à peu sur le stade, elle a continué de faire le show, serrant les poings et encourageant dès que possible. Souriante, elle s'est bien amusée en assistant à l'un des plus beaux matchs du tournoi. Toujours pas de traces, en revanche, d'Arnaud Clément, qui l'accompagne souvent en tribunes mais qui est très occupé cette année, entre les commentaires pour Prime Vidéo et le tournoi des Légendes, où il joue en double avec Fabrice Santoro.

Peut-être avait-il également décidé de passer un peu de temps avec leur fils, le petit Marin, né en 2017... En tout cas, d'autres VIP se sont bien amusés : Marine Lorphelin a passé du temps avec une autre Miss France, Delphine Wespiser, et son chéri Roger, Kyan Khojandi et Raphaël Personnaz étaient venus en amoureux, tout comme Tom Villa et Kevin Mayer, rayonnants.