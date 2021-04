Rose-marie et Cinzia (Pékin Express 2021) taxées de bimbos et de manipulatrices : elles réagissent

Après un très joli parcours qui les a emmené jusqu'en finale de Pékin Express, Rose-Marie et Cinzia se sont inclinées face à Christophe et Claire lors de l'ultime sprint diffusé mardi soir sur M6. Elles sont bien loin de démériter pour autant car, depuis le début de l'aventure, les deux jolies brunes sont apparues redoutables. Tous les candidats ont notamment été bluffé par leur grande facilité à faire du stop. Une facilité qui a en revanche était vue d'un mauvais oeil de la part des téléspectateurs. Ces derniers les ont même à plusieurs reprises accusées de jouer de leur physique avantageux pour profiter des locaux, comme avec Miri. Une image peu flatteuse qui ne semble toutefois pas importuner Rose-Marie et Cinzia.

"Quand on nous traite de bimbos et qu'on essaie de jouer sur le côté manipulatrice ? (rires)... Ce n'était pas du tout nous. D'ailleurs, l'image qu'on renvoie vers la fin colle beaucoup plus à nos personnalités, on voit bien qu'on est tout le temps en train de remercier les gens et dans la gratitude", s'est défendue Cinzia auprès de Télé-Loisirs. Et pour sa grande copine d'ajouter : "Quand les gens nous ont collé cette étiquette, on n'écoutait pas ce qu'il se disait car on sait que les actes allaient parler d'eux mêmes. Beaucoup de gens nous ont écrit en nous disant qu'ils avaient changé d'avis sur nous. Les gens sont allés au delà des apparences au fil des épisodes et c'était aussi une forme de revanche."

En arrivant jusqu'en finale de l'émission, Rose-Marie et Cinzia ont en tout cas fini de prouver de quoi elles étaient capables, et c'est bien tout ce qui leur importe. Qui plus est, cette expérience aura été une manière pour elles de consolider leur belle amitié. "Je ne pensais pas que c'était possible d'être encore plus fusionnelles et plus soudées. On n'a fait qu'une durant cette aventure. Ce lien est indestructible", s'est réjouit Rose-Marie.