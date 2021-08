Ryan Reynolds : Nouveau rôle d'anti-héros dans "Free Guy"

L'été 2021 s'annonce plus explosif que prévu ! Le 11 août 2021, les spectateurs découvriront sur grand écran les nouvelles expériences très mouvementées de Ryan Reynolds, dans Free Guy de Shawn Levy, un film de 20th Century Studios. Friand d'aventures, d'effets spéciaux et de références à la pop-culture, le comédien incarne, dans ce long-métrage de 1h55, un caissier de banque aux antipodes de ses anciens rôles de superhéros. Et pourtant. Pleinement satisfait de son existence simple et routinière, son personnage va se rendre compte qu'il vit en arrière-plan d'un jeu vidéo ultra-populaire et ultra-violent, dans lequel agressions et actes de vandalisme règnent en maître... et comprendre que ce quotidien qui lui plaît tant n'est que fictif, et qu'il va bien falloir sauver le monde !

Dans ce monde ouvert extraordinaire et sans limite, bercé de gros guns, de bombes et de coups de pied sautés, Ryan Reynolds donne la réplique à Jodie Comer, la badass Molotov Girl, ainsi qu'à Joe Keery - Stranger Things -, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ou encore Taika Waititi. Si on a l'habitude de le voir en costume, rouge dans Deadpool, numérique et électrique dans Pokémon : Détective Pikachu, l'acteur de 44 ans a tout simplement eu un coup de coeur pour Guy. "Je suis tombé amoureux de ce personnage qui cherche confusément à exercer une emprise sur sa propre vie, explique-t-il. Il aspire à se sentir à sa place dans son monde. Il a l'innocence d'un enfant et suit quotidiennement un schéma établi très répétitif."