Samuel Etienne victime d'une grosse sanction à cause d'une photo osée...

Avant de poursuivre son explication. "C'est d'avoir lu cet article (et donc exposé cette photo) sur Twitch, dans le cadre d'un rendez-vous d'information, qui me vaut ce ban de trois jours, m'empêchant notamment d'honorer un projet important que j'avais prévu demain sur Twitch", a déploré ce papa de deux garçons (Malo, 4 ans et Solal, 1 an).

"Une règle, pour être juste, doit être appliquée avec intelligence. Ce ne fut pas le cas ici. Je le regrette. Mais je serai heureux de vous retrouver vendredi", a conclu le quinquagénaire, déçu par ce contre-temps.