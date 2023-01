Scènes de ménages : Une actrice amère tacle son compagnon de jeu "très capricieux"

Vendredi 27 janvier 2023, Grace de Capitani était invitée dans l'émission Chez Jordan sur C8. Amère, la comédienne s'est confiée sur son départ de la série Scènes de ménages. Pour rappel, elle a fait deux apparitions dans les prime time dans la série culte de M6, en 2015 et 2017. Elle incarnait Martine, une amie du couple de retraités Raymond et Huguette. Si elle a assuré au micro de Jordan De Luxe avoir "beaucoup aimé" participer à la série à succès puisqu'elle "retrouvait Marion Game et Gérard Hernandez", Grace de Capitani n'a pas réservé le même enthousiasme à l'évocation de sa réplique de jeu.

Amère, elle a en effet confié qu'"il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui". Dans la série, le comédien interprétait le rôle de Norbert, son mari de fiction. Un collègue dont elle assure "ne plus avoir aucune nouvelle", à ce jour. En effet, elle a révélé l'existence de tensions impliquant Jean Benguigui durant les tournages, ce qui aurait conduit la production de M6 à se passer du couple : "Je crois qu'il y a eu une mésentente entre l'équipe et Jean Benguigui. C'est ce qu'on m'a dit", a-t-elle admis. Et de poursuivre, non sans ressentiment : "Ils ne veulent plus de Jean Benguigui. Il était très capricieux". Mais la comédienne "n'aime pas dire du mal" et n'a pas donné d'avis personnel sur l'acteur de 78 ans au caractère vraisemblablement difficile. À la question de savoir si elle avait elle aussi subi les humeurs de son compagnon de jeu, elle a simplement levé les épaules...

"Ils auraient dû me faire divorcer"

Amère, la comédienne a tout de même bien fait comprendre à son hôte que son départ de la série n'était absolument pas volontaire. Elle espère même pouvoir y rejouer et a fait part de ses idées de scénario sur le plateau de Chez Jordan : "Ils auraient dû me faire divorcer et épouser un jeune ! J'aurais été une cougar", a-t-elle proposé. Un message caché aux équipes de M6 ?