Selena Gomez évacuée d'une plage en panique...

Le statut de célébrité ne préserve pas de la douleur. C'est ce que nous a confirmé cette pauvre Selena Gomez, qui profitait pourtant d'un joli moment de détente. Le 1er janvier 2020, plutôt que de traîner en pyjama la tête lourde, la jeune chanteuse de 27 ans s'est offert une petite virée entre copains sur la plage d'Honolulu, à Hawaï. Mais voilà qu'en pleine promenade, elle a malencontreusement marché avec force, perte et fracas sur une méduse. Si vous n'avez jamais vécu cette mésaventure, sachez qu'elle est généralement accompagnée d'une douleur équivalente à une décharge électrique, suivie d'une sensation de brûlure et de vives démangeaisons.

Incapable de marcher, Selena Gomez a dû être portée par l'un de ses amis en dehors de la plage. Décidément, la vie a du mal à être douce avec elle. Le malheur, la sorcière de Waverly Place n'est jamais vraiment parvenue à l'éloigner d'un coup de baguette magique. Entre son lupus, sa greffe de rein, ses séjours en établissement psychiatrique et sa rupture avec Justin Bieber, elle a parfois du mal à savoir où donner de la tête. Elle a toutefois transformé sa peine en art.

Son nouvel album dédié à Justin Bieber ?

Après avoir teasé son nouveau virage musical en dévoilant en même temps les titres Look At Her Now et Lose You to Love Me, Selena Gomez a sorti son nouvel album Rare, le sixième de sa jeune carrière, le 10 janvier 2020. Difficile, en analysant les paroles de ses treize titres, d'imaginer qu'elle les a écrits en pensant à autre chose qu'à son ex. "Comment j'ai pu confondre cette merde avec de l'amour", entonne-t-elle par exemple dans le titre Cut You Off, ou encore "En deux mois, tu nous as remplacés, comme si c'était facile". Pour rappel, après plusieurs allers-retours, Selena et Justin se sont séparés pour de bon en mars 2018. En juin, il était, de nouveau, vu auprès d'Hailey Baldwin – devenue depuis sa femme. Autant se faire un peu d'argent de poche sur cette rude histoire...