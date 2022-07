Serena Williams : Toute en transparence avec son mari Alexis, devant Rita Ora amoureuse et scintillante

Elle était parfaitement dans son élément au milieu du gratin hollywoodien : Serena Williams a impressionné le public présent pour l'avant-première londonienne du dernier film Marvel, Thor : Love and Thunder. Une semaine après avoir perdu au premier tour de Wimbledon contre la française Harmony Tan, l'américaine avait totalement changé de style et était très sexy avec sa robe rose transparente et agrémentée d'une longue cravate noire. D'ailleurs, la joueuse de tennis a charmé tous les photographes présents !

Coiffée de longs cheveux blonds, elle était très souriante et pour une fois, n'était pas venue en solo : en effet, pour l'avant-première, l'ex-n°1 mondiale était accompagnée de son mari, Alexis Ohanian. Amoureux depuis plus de six ans désormais, tous deux ont multiplié les gestes tendres, se prenant souvent par la main sur le tapis rouge. Parents d'une petite fille, Olympia, née en septembre 2017 (et véritable copie de sa célèbre maman), ils semblent toujours aussi heureux ensemble.

Et ont brillé parmi les autres vedettes présentes ce soir-là, dont la chanteuse britannique Rita Ora, ultra-populaire dans le pays. La jeune femme de 32 ans était absolument sublime dans une robe brillant de mille feux et n'a pas lâché d'une semelle son compagnon Taika Waititi, le réalisateur du film (qui avait déjà réalisé le précédent épisode de la saga Thor d'ailleurs).

Tous deux semblaient très heureux et ont posé avec les autres actrices du film, notamment Natalie Portman, pétillante en rouge vif, et la Française Pom Klementieff, 36 ans, personnage récurrent de la saga Marvel depuis plusieurs années. Mais celle qui a été très remarquée par les journalistes, c'est une autre actrice, Tessa Thompson, qui joue l'un des rôles principaux du film.

L'américaine de 38 ans avait en effet été vue en train d'embrasser Rita Ora et son fiancé, le réalisateur du film, lançant des rumeurs de trouple. Si rien n'a été confirmé ensuite, tous les trois semblent toujours très proches aujourd'hui et ont posé sur le tapis rouge. Enfin, Regé-Jean Page est venu lui aussi découvrir le nouveau film de la saga. Adoré par le public dans la série La Chronique des Bridgerton, celui-ci pourrait être pressenti pour devenir le prochain James Bond.