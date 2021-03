Sharon Osbourne virée de son poste de présentatrice, elle va empocher une belle somme

L'interview du prince Harry et Meghan Markle a suscité de nombreuses réactions. Elle est également à l'origine du départ de Sharon Osbourne de The Talk qu'elle co-animait. La présentatrice quitte la chaîne après une dispute qui a éclaté en pleine émission, une démission qui lui rapportera plusieurs millions d'euros...

Vendredi 26 mars 2021, CBS officialisait le départ de Sharon Osbourne. L'épouse du musicien Ozzy Osbourne quitte l'émission The Talk, qu'elle a co-animé pendant onze ans, à cause de soupçons de comportements et de propos racistes. Page Six révèle désormais que ce départ a été négocié avec la chaîne américaine. "Sharon s'en va avec un paiement minimum de 5 à 10 millions de dollars [entre 4,2 et 8,5 millions d'euros, NDLR] et a pu faire comme si c'était elle qui avait décidé", a précisé une source restée anonyme. Un autre informateur ajoute que Sharon Osbourne s'exprimera bientôt sur le sujet : "Elle veut donner sa version des faits. Elle a bossé sur cette émission pendant onze ans et en connait tous les secrets."