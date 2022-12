Sheila face à Bernard Montiel : les 60 ans de carrière de la chanteuse à l'honneur !

Sheila plus en forme que jamais

Sheila a pourtant bien failli ne jamais être au coeur d'un tel événement. En octobre dernier, elle confiait à actu.fr avoir failli stopper sa carrière : "J'ai été absente de la scène de 1989 à 1996, j'en avais marre, j'étais bouffée par le boulot. J'avais déjà vendu beaucoup de disques et j'étais arrivée au bout du rouleau. J'ai voulu arrêter de faire du disque, pas de chanter. Tant que vous représentez de l'argent tout le monde vous adore. Le jour où vous n'êtes plus que vous, il n'y a plus personne. Je n'ai aucun regret quant à cette période, ça m'a permis de me retrouver, d'écrire, de faire l'apprentissage de la solitude..."

Loin de Sheila l'idée de baisser les bras. Ses 60 ans de carrière, elle en est fière et elle l'affirme, ça valait le coup : "Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'avoir devant moi quatre générations qui reprennent mes chansons. C'est un panel de gens tellement différents qui sont tous là pour une même chose : faire la fête. On n'est jamais mieux qu'avec les personnes qu'on aime, entouré d'amour. Et dans mon cas, ce n'est jamais mieux que sur scène. C'est une chance de partager 60 ans d'amour avec les gens. Et aussi une excellente raison de s'amuser." Place à la fête !