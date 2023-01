Shy'm amincie de 17 kilos : ventre à l'air extra-plat et abdos sculptés face à Brad Pitt à l'avant-première de Babylon

Epoustouflée par le show donné pour le film Babylon, dans les salles le 18 janvier prochain, la chanteuse a dévoilé quelques vidéos de la soirée en story. Réalisé par Damien Chazelle, Babylon est un hommage à l'âge d'or d'Hollywood qui se déroule dans le Los Angeles des années 1920.

Interviewé par le Parisien sur son rôle dans le film, Brad Pitt a révélé avoir adoré ce tournage. "Généralement, on a une image aseptisée de l'époque du cinéma muet, et avec " Babylon " Damien montre que c'était tout le contraire. Conséquence : le film est lui aussi loin d'être aseptisé, il a même failli être interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Les personnages se comportent de façon extrême... J'aimerais qu'aujourd'hui on retrouve un peu de cette énergie, de cette folie", a-t-il confié.

Quant à la possibilité de venir vivre en France ? L'acteur n'a pas confirmé mais n'a non plus réfuté l'idée : "M'y installer, je ne sais pas, mais j'envisage d'y passer encore plus de temps." Tous les espoirs sont donc permis...