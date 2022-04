Sofiane (Star Academy) très fâché contre Jean-Pascal Lacoste ? "Il a attaqué quelque chose de sacré"

S'ils sont passés par la même émission pour se faire un nom, Sofiane et Jean-Pascal ne sont pas prêts de passer leurs vacances ensemble ! Invité chez Jordan Deluxe cette semaine, le premier, qui était candidat lors de la 4e saison, a en effet révélé que certains propos de Jean-Pascal n'étaient toujours pas digérés de son côté et ne le seraient sans doute jamais.

En effet, alors que tous les ex-académiciens de cette saison diffusée en 2004 avaient décidé de se rassembler pour un album en hommage à Gregory Lemarchal et qu'un téléfilm avait été tourné sur sa vie, Jean-Pascal Lacoste avait estimé que tout cela n'était qu'une question de "business autour de la maladie".

Un jugement très mal perçu par Sofiane, très ami avec le jeune chanteur décédé en 2007, à 24 ans seulement, de la mucoviscidose. "Hey frère, tu peux faire ce que tu veux, nous décrédibiliser, nous salir... On est une saison spéciale, on a un gagnant spécial, ce qu'on a vécu entre nous est spécial et tu ne pourras jamais remettre ça en cause", lui avait-il écrit à l'époque. Et rien n'est pardonné selon l'interview donnée cette semaine. En effet, il estime qu'il a "touché à quelque chose de sacré". "Ce n'est pas mon pote. C'est à zéro et ça restera à zéro. Je ne lui en veux pas mais voilà, ce n'est pas mon pote", a-t-il continué, restant sur ses positions. "Il a osé dire qu'on faisait ça pour l'argent. (...) Quand tu fais les choses avec le coeur et qu'en plus t'es sali par quelqu'un qui sait par où on est passé et qui connaît le truc (...) Ça vient de la famille là entre guillemets", a enfin déploré celui qui sort depuis quelques mois avec Emilie Nef Naf.

Sofiane s'était pourtant rendu, à l'époque, dans l'émission Touche Pas à Mon Poste, dans laquelle Jean-Pascal est désormais chroniqueur, pour tenter de le faire changer d'avis en compagnie d'une autre ancienne de la saison 4, Francesca Antoniotti. Peine perdue, puisqu'il avait réitéré ses accusations devant eux. Depuis, le chanteur refuse de retourner dans l'émission pour ne pas le recroiser.

En revanche, lui et ses camarades de l'époque avaient montré à quel point leur amitié était intacte lors des trois émissions souvenirs proposées par TF1 il y a quelques mois pour les 20 ans de la Star Academy. Si Francesca était absente, Mathieu Johann, Lucie Bernardoni ou encore Karima Charni étaient venus rendre un hommage appuyé à Gregory, qui avait ému aux larmes les téléspectateurs.