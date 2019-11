Sophie Davant blessée en amour, elle reste ouverte au mariage

Rien n'arrête Sophie Davant. A 56 ans, l'emblématique animatrice n'est pas près de rendre l'antenne. Alors qu'elle fait déjà un carton au quotidien avec l'émission d'enchères Affaire conclue, elle compte bien s'illustrer dorénavant le samedi soir sur France 2 avec La Lettre. Une émission dans laquelle des anonymes ont la chance de rencontrer leurs idoles par surprise. Jenifer, Mika, Soprano ou encore Vincent Niclo se sont d'ailleurs déjà prêtés au jeu.

Invitée à défendre ce programme dans L'interview sans filtre de Télé Loisirs, Sophie Davant s'est laissée aller à de nombreuses confidences. Elle a notamment évoqué le tempérament "ingérable" de son ami Pierre-Jean Chalençon. Mais ce n'est pas tout, l'animatrice a aussi parlé d'amour. Un sentiment essentiel à son bien-être. "Cette quête du bonheur me permet d'être souvent bien. C'est une volonté de ma part, je veille à être entourée de gens que j'aime et qui me font du bien. Je veille à éviter les toxiques et surtout en vieillissant à ne pas me fourvoyer dans des situations toxiques."

Véritable romantique dans l'âme, et en dépit de ses déceptions amoureuses, Sophie Davant va même jusqu'à laisser entendre qu'elle est loin de perdre espoir. "Je ne suis jamais mieux dans ma vie qu'en étant amoureuse. Je suis une grande amoureuse. J'adore les histoires d'amour. J'adore le couple et ce n'est pas exclu qu'un jour je me remarie..." Mais qu'à cela ne tienne, ne comptez pas recevoir de faire-part officiel de sa part. Sophie Davant a l'intention de garder son jardin secret... secret ! "Je ne répondrai pas... J'ai trop fait de couvertures de certains magazines..." Voilà qui est dit.