Sophie Davant : "Comme un vrai deuil", plus d'un an après, l'animatrice est toujours émue

Vendredi 5 juillet 2019, Sophie Davant a fait ses adieux à l'émission C'est au programme (France 2). Un show qu'elle affectionne énormément. Et pour cause, elle l'a animé pendant vingt-et-un ans. Interviewée par Télé 7 Jours, magazine dont elle fait la couverture, la star d'Affaire Conclue s'est confiée sur ce départ qu'elle a vécu comme un deuil.

"Depuis que je n'y suis plus, j'ai du mal à allumer ma télévision à cette heure-là. Je me suis mise à la radio, car cela remuait trop de choses, j'ai vécu l'arrêt de l'émission, en 2019, comme un vrai deuil, surtout que ce n'était pas une décision que j'avais prise moi-même", a-t-elle confié. En effet, ce sont les dirigeants de la chaîne qui ont décidé de son départ et ces derniers n'ont même pas daigné aller la voir lors de sa dernière. Un proche de Sophie Davant confiait à l'époque au Parisien : "Il suffisait de prendre l'ascenseur. Humainement, Sophie est peinée de ce manque de reconnaissance."

Malgré tout, Sophie Davant, qui sortira en mars 2021 son premier livre, ne garde que des bons souvenirs de cette époque. Elle déclare : "Vingt-et-un ans de C'est au programme, ça laisse de merveilleux souvenirs ! Nous étions une équipe très soudée : nous arrivions au maquillage à chaque matin, nous tenant au courant des histoires des uns et des autres. C'était beaucoup de boulot, une rigueur et une hygiène de vie particulières pour tenir le rythme.... Ce sont des années que je n'oublie pas."

Ce n'est pas le premier deuil télévisuel que Sophie Davant a surmonté. Le 24 juin 2016, elle avait déjà dû faire le deuil de Toute une histoire, l'émission lancée par Jean-Luc Delarue et que la femme de 57 ans a animé pendant plus de cinq ans.