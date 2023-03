Sophie Ferjani : Rare apparition de son fils aîné, Achille, qui la dépasse déjà !

Depuis 2007, Sophie Ferjani travaille avec Stéphane Plaza dans l'émission Maison à vendre sur M6. En tant que décoratrice d'intérieur, la jolie rouquine a officié dans plusieurs autres émissions comme 100 % Déco, D&CO, Redesign : sauvons les meubles ! ou encore Mieux chez soi et Des gîtes pas comme les autres. Mais en dehors de son métier, l'épouse de Baligh est aussi une femme et une maman comblée. Mère de trois garçons prénommés Achille (15 ans), Gabriel (11 ans) et Célestin (6 ans), elle profite de ses temps libres pour partager des moments complices avec eux qu'elle partage souvent sur Instagram.

Samedi 11 mars 2023, l'acolyte de Stéphane Plaza s'est emparée de son compte téléphone pour poster sur son compte Instagram des photos mère-fils. Face à la mer, elle et son aîné Achille partagent un émouvant moment de complicité. Sur la première photo, ils se regardent tendrement et semblent sur le point de se faire un bisou, tandis que sur la seconde, Sophie Ferjani regarde l'objectif pendant que son fils lui embrasse le front. Si la décoratrice d'intérieur paraît radieuse, elle a en revanche pris soin de dissimuler le visage de son adolescent derrière des émojis coeurs. On peut néanmoins voir que, du haut de ses 15 ans seulement, le jeune homme dépasse déjà largement sa maman et ce, d'une bonne tête ! Si la rouquine de 45 ans a préféré dissimuler le visage de son fils, elle avait pourtant déjà dévoilé ce dernier, ainsi que celui de ses deux autres fils, il y a quelques mois, en septembre 2022 précisément.

Une famille soudée

Actuellement, Sophie Ferjani vit dans le sud. Sur place, elle a elle-même rénové une villa dans laquelle elle a élu domicile avec sa petite famille. Mariée à Baligh depuis plus de 20 ans, elle est toujours aussi amoureuse. "On s'est connus au lycée. C'est un amour de jeunesse, se souvient-elle. On s'est aimés et après on s'est séparés. Il est parti à l'armée et puis après il est revenu, on est ressortis ensemble. C'est mon protecteur, il marche toujours un mètre derrière. Il écoute, regarde les gens, toujours prêt à attaquer si quelqu'un n'est pas gentil", confiait-elle en 2022 auprès de nos confrères de Télé-Loisirs. Un bonheur qui fait plaisir à voir !