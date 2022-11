Star Academy : Un prof emblématique se lâche, soulagé de "tourner la page"

Dans quelques heures, les téléspectateurs feront (déjà) leurs adieux à la saison 10 de la Star Academy. Après seulement six semaines de compétition, Enola, Léa, Anisha et Louis ont plié bagage et fait un dernier tour de château avant le tout dernier prime attendu ce samedi 26 novembre. Au cours de la soirée, deux éliminés seront annoncés en première partie avant la désignation du grand gagnant par Nikos Aliagas. A la clé ? Un chèque de 100 000 euros et l'enregistrement d'un album chez Sony Entertainment.

Le déroulé du prime est d'ailleurs déjà connu, grâce aux informations de Lucie Bernardoni et de Marlène Schaff : "La finale de samedi va se dérouler en deux parties. Pour la première partie, vous chanterez chacun aux côtés d'un artiste mais également lors d'une battle à quatre. À l'issue de cette première partie, les deux élèves qui auront récolté le plus de votes du public seront sélectionnés pour la finale des finales", ont-elles annoncé aux quatre finalistes au cours de la semaine. De quoi faire grimper la pression d'un cran chez les élèves. Si l'ex-candidate de la Star Academy s'est fait une joie d'endosser le rôle de répétitrice de prime au cours de cette saison, il y en a un qui est ravi de ne plus être associé à l'émission.

Il faut accepter les changements

A l'aube de la grande finale, Oscar Sisto, ancien professeur de théâtre de la Star Academy, a été interviewé pour Chez Jordan. Celui qui est également comédien ne regrette pas sa participation au programme mais avoue que pour lui, un retour pour une prochaine saison est exclu. Il a fait son temps et préfère laisser sa place aux autres : "C'est presque un soulagement de tourner la page, vraiment. Ça peut faire du bien. Après tant d'années d'absence, il y a une sorte de fantasme qui est très lourd. Il n'y a pas à remplacer, ça continue. C'est le cycle de la vie."

D'après Oscar Sisto, TF1 a fait une erreur : celle de penser que le public serait bien plus jeune qu'avant. S'il y a de fortes chances que le programme plaisent aux adolescents et aux jeunes adultes fans de chanson, pour l'ex-professeur, la Star Ac' est allé trop loin dans le côté "jeune" : "On pense que le public a 17 ans en moyenne. [...] Mais les gens regardent cette émission en famille, donc il ne faut pas chercher un spectacle pour les jeunes. C'est un spectacle pour la famille. La richesse de la Star Ac', c'était ça : le grand-père, le père, le fils et le petit-fils regardaient la Star Ac'. C'était ça la force." Ce qu'il ne retrouve visiblement plus désormais.