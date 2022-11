Star Academy : Une liaison secrète entre un élève et une professeure dévoilée, révélations et coup de gueule

Cette année, les nouveaux élèves de la Star Academy 2.0 sont restés très sages et concentrés sur leur apprentissage. Pas de farces en folie ni d'histoires d'amour entre candidats... On est bien loin de la toute première saison, diffusée en 2001, et dans laquelle les téléspectateurs avaient eu le droit à leur lot de rebondissements. On se souvient en effet qu'en plus de leurs coups de gueule et crises de rire, certains participants, comme Jean-Pascal Lacoste ont marqué le programme en vivant au passage une petite idylle.

Il y a de cela vingt ans, le désormais célèbre agitateur avait en effet eu une liaison avec la belle Jenifer qui, on le rappelle, a remporté la victoire à l'issue de cette première saison d'anthologie. Néanmoins, leur histoire d'amour n'avait pas duré longtemps puisqu'elle s'était arrêtée dès la sortie du château et la fin de l'émission. Mais visiblement, Jean-Pascal Lacoste ne s'est pas contenté de faire les yeux doux à la jolie Corse... Invité dans l'émission de Guillaume Genton, le mardi 29 novembre 2022 sur Virgin Radio, celui qui occupe de temps en temps le poste de chroniqueur dans Touche pas à mon poste a fait une révélation inédite et choc. Selon ses dires, il aurait également réussi à mettre le grappin sur l'une de ses professeures !

On s'était roulé deux trois pelles

Le père de famille s'est laissé aller à quelques confidences surprenantes lors d'un appel visio dans le Morning sans filtre. Alors qu'il évoquait son absence sur la finale de dixième saison, l'ex académicien a révélé avoir eu une liaison avec Armande Altaï, professeure de chant de l'époque. "Armande Altaï n'y a pas été car je n'y ai pas été non plus (...) Vu qu'on était quand même très proches Armande et moi, et vu qu'on s'était roulé deux trois pelles lors de la première saison... On n'a pas eu d'histoire mais on s'est roulé deux trois palots quoi", a-t-il ainsi lancé avec le plus grand sérieux. À son ton, on comprend cependant assez rapidement qu'il ne s'agit que d'une énième farce de l'agitateur. Fidèle à lui-même, l'ancien chanteur a profité d'une nouvelle intervention radio ce mercredi 30 novembre 2022 pour mettre les choses au clair. "C'était une blagouille, on a voulu déconner. (...) Mais tous les médias ont repris cette annonce et c'est un scandale parce qu'un bon journaliste doit toujours vérifier ses sources ! J'en ai ras le bol, ça devient grave, parce que le peuple y croit !", a-t-il lâché. À bon entendeur...