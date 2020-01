Stéphane Plaza couche avec des clientes : le message menaçant qu'il a reçu

Stéphane Plaza n'est pas du genre à faire dans la langue de bois. Et pourtant, l'as de l'immobilier était quelque peu gêné mercredi 29 janvier 2020 dans Les Grosses Têtes après les révélations de sa complice Karine Le Marchand. Cette dernière a balancé de drôles et surprenantes anecdotes à son sujet alors que Laurent Ruquier s'amusait à le chambrer sur ses difficultés à vendre des biens. "Il y a un loup dans cette affaire", a suspecté le présentateur d'On n'est pas couché. "Le problème est qu'il ne couche plus avec les dames qui vendent leurs appartements. Quand je l'ai connu, quand il faisait visiter parfois... Enfin c'est très connu que les agents immobiliers b**sent dans les appartements à vendre !", a alors déclaré tout naturellement Karine Le Marchand, suscitant au passage le rire autour d'elle mais surtout l'embarras du principal intéressé.

Stéphane Plaza n'était pas au bout de ses peines puisque l'animatrice de L'amour est dans le pré a poursuivi en faisant part du jour où il s'est attiré les foudres du compagnon d'une de ses clientes. "Un jour, il m'a fait écouter un message et il était terrorisé. On était en tournage et un mec le recherchait dans toute la France. Le message disait : 'Stéphane Plaza, ce qui serait bien c'est que tu vendes mon appartement. Parce que déjà que tu b**ses ma femme, mais en plus si tu ne le vends pas, ça ne va pas du tout ! Espèce de c*** !'" Pour se justifier, Stéphane Plaza a assuré que ce couple était à l'époque en pleine séparation : "C'était un divorce. Je redonnais du bonheur à cette dame qui n'avait plus son intérieur à jour", a-t-il commenté avec malice.

Après ces révélations, le business de Stéphane Plaza repartira peut-être de plus belle...