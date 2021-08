Steven Da Costa, médaillé d'or aux JO : qui est sa compagne ?

A tout juste 24 ans, Steven Da Costa s'est érigé au panthéon olympique. Le jeune karatéka vient de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo : ce qui fait de lui le tout premier Français à recevoir cet honneur ! En effet, le karaté apparaît pour la première année lors de cette compétition. Le sportif a battu, ce jeudi 5 août, le Turc Eray Samdan dans la catégorie des moins de 67kg. Il s'agit de la 7e médaille d'or pour la France !

Steven Da Costa a un pedigree très impressionnant, malgré son jeune âge puisqu'il est également champion du monde ! Côté amour, le jeune homme n'est, semble-t-il, plus un coeur à prendre. Sur son compte Instagram, il a partagé un cliché de lui et de sa compagne, une jolie brune, juste devant leur arbre de Noel. Et il se pourrait que le couple vive d'ores et déjà sous le même toit !

Lors d'une interview accordée à 20 Minutes, le médaillé olympique confiait qu'il s'est fait construire une maison tout près de chez ses parents ! Une nouvelle qui n'a pas enchanté sa mère, Dominique. "Ma mère ne voulait pas au début. Elle me disait 'mais si un jour tu as une femme, et qu'elle ne veut pas nous voir aussi souvent, comment tu vas faire ?'. Moi je lui répondais 'bah je change de femme'", plaisantait-il.